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Ветеринар нашел слабые места в законопроекте о хирургических операциях на животных

Ветеринар нашел слабые места в законопроекте о хирургических операциях на животных

Москва, 30 марта. Законопроект, запрещающий проведение хирургических операций на животных без медицинских показаний, важен, но требует доработки, считает ветеринарный врач Владимир Уражевский.

Специалист, который также является президентом международного кинологического союза, оценил инициативу, внесенную в Госдуму 29 марта. Он отметил, что законопроект важный и гуманный, но хирургические операции в нем слишком обобщены.

«Другой вопрос, что есть много других операций, которые могут быть достаточно спорными. Например, удаление прибылых пальцев у щенков. Для некоторых пород наличие этих пальцев считается недопустимым, собаки с ними будут дисквалифицироваться на выставках», — объяснил эксперт в эфире «Радио 1».

Уражевский добавил, что неоднозначно все обстоит и с купированием хвостов. Шведские ученые провели исследование на дратхаарах и выяснили, что во время охоты от 30 до 40% особей с некупированными хвостами получали травмы.

Эксперт также выступил против прописанного в законопроекте права регионов вводить индивидуальные дополнительные требования к операциям. На его взгляд, они должны быть одинаковыми по все стране. Ветеринар резюмировал, что правильно было бы привлечь к обсуждению законопроекта профильных специалистов.

В Госдуму также был внесен проект закона об обязательной регистрации домашних животных. Речь идет о кошках и собаках. Авторы полагают, что принятие документа позволит предотвратить случаи жестокого обращения с питомцами и быстро разыскивать хозяев, если животные потеряются.

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