Вышел трейлер продолжения знаменитой хоррор-франшизы «Пила»

Вашингтон, 30 марта. На видеохостинге YouTube опубликован трейлер очередной части хоррор-франшизы «Пила». Продолжение выйдет с подзаголовком «Спираль».

Режиссером продолжения выступил Даррен Линн Боусман, который ранее выступал в качестве постановщика второй, третьей и четвертой частей. За сценарий отвечали Джош Столберг и Пит Голдфингер.

В центре сюжета новой «Пилы» окажется полицейский из Нью-Йорка, детектив Иезекииль Зик Бэнкс. Он пытается распутать дело о череде жестоких убийств, с которыми в прошлом как-то был связан его отец. Главную роль в картине сыграл Крис Рок, он же стал сопродюсером картины. Одного из центральных персонажей исполнил Сэмюэл Л. Джексон.

Мировая премьера фильма ужасов «Пила:Спираль» должна была состояться 14 мая 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса премьера была перенесена на год. В российских кинотеатрах хоррор можно будет посмотреть с 20 мая.

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