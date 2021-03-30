Советник главы Минобороны РФ призвал перехватить инициативу в «ментальной войне» с США

Москва, 30 марта. РФ может одержать победу над США в «ментальной войне», однако для этого необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Об этом заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

По его словам, США развязали против России «ментальную войну», последствия которой проявятся не сразу, а как минимум через поколение. Целью такой войны является уничтожение самосознания и изменение ментальной основы общества. Ильницкий подчеркнул, что Россия должна перехватить инициативу в этом противостоянии, действуя на упреждение, передает «Утро.ру».

«Мы должны выбрать направление этой атаки... Надо, во-первых, представлять противника, а во-вторых, атаковать по стыкам, по слабостям, понимая, где факторы силы, а где есть какие-то уязвимости», — пояснил он.

Ильницкий также добавил, что американцы «предельно алгоритмичны», так как всегда действуют в рамках правил, поэтому России необходимо создавать предпосылки, которые будут нарушать эти алгоритмы. Он напомнил, что новые российские гиперзвуковые комплексы «деклассировали» оборонные системы США, поэтому Москва должна использовать подобную стратегию борьбы и в других сферах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США продолжают предпринимать действия, которые направлены на сдерживание и подавление России. Он также добавил, что попытки совершенствуются со временем, и Запад использует новые инструменты для противостояния с Москвой.