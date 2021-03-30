Россию впервые поддержали за рубежом в споре о крымских активах

Париж, 30 марта. Французский суд поддержал Российскую Федерацию в споре с украинским «Ощадбанком» по поводу активов банка в Республике Крым.

Апелляционный суд Парижа отменил арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») к России, вынесенное в 2018 году и подразумевающее компенсацию в 1 миллиард долларов. Об этом стало известно из сообщения Министерства юстиции РФ.

«В 2015 году международный арбитраж, базировавшийся в Париже, присудил «Ощадбанку» компенсацию в размере более 1 млрд долларов», — напоминает РБК.

Отмена данного решения является первым урегулированием вопроса в пользу России зарубежным национальным судом по многочисленным «крымским» спорам, которые инициированы украинскими компаниями и физическими лицами.

Стало известно, в какую сумму может встать россиянам отдых в Крыму этим летом. Минимальная стоимость перелета из Москвы в августе составит более 12 тысяч рублей на человека, а из Петербурга — около 17 тысяч рублей. Федеральное агентство новостей провело мониторинг рынка утром 30 марта, а днем во вторник некоторые цены уже повысились.