Президента Армении упрекнули в сокрытии гражданства Великобритании

Ереван, 30 марта. Президента Армении Армена Саркисяна упрекают в том, что он скрывает факт наличия британского гражданства. Об этом сообщают СМИ.

Армянского лидера уже пытались уличить в том, что он является подданным Великобритании. Сам Саркисян говорил, что действительно много лет назад оформлял британское гражданство, но в последствии отказался от него.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку в апреле. По его словам, это решение необходимо, чтобы провести досрочные парламентские выборы.