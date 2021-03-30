Шепелеву предсказали финансовые трудности после рождения ребенка

Москва, 30 марта. Телеведущий Дмитрий Шепелев, который обзавелся большой семьей, может вскоре столкнуться с крупными финансовыми трудностями, заявила продюсер Олеся Сазыкина.

Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова на прошлой неделе сообщили фанатам о рождении общего ребенка. И у телеведущего, и у его избранницы есть дети от предыдущих отношений.

Сазыкина предсказала счастливому отцу немалые трудности, поскольку на содержание стольких детей требуются немалые средства. По ее словам, бывший возлюбленный покойной певицы Жанны Фриске никогда не был сказочно богат. А из-за перехода с Первого канала на ТНТ его гонорары существенно уменьшились.

Осложняют положение Шепелева и непростые отношения с родными Фриске. Они не раз заявляли, что телеведущий не дает им видеться с сыном певицы Платоном, и угрожали судом.

«Сейчас Дима устраивает «показательные выступления» в соцсетях, говорит, что он самый счастливый. Но если все-таки его шоу на ТНТ закроют, вообще непонятно, на что он будет содержать троих детей», — цитирует ее «Собеседник».

Шепелев изрядно потратился на роды возлюбленной. Как выяснили журналисты, Тулупова рожала в элитном госпитале «Лапино», где программа «все включено» обходится пациентам примерно в 600 тысяч рублей.