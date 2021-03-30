«Бийская Венеция»: улицы города заливает талыми водами. ФАН-ТВ

Неубранный снег обернулся затопленными улицами с приходом весны в городе Бийске Алтайского края.

Местные жители снимают и выкладывают в Сеть многочисленные видео запруженных дорог. Под воду ушли проезжие части, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта. Огромные лужи разлились в разных частях города. По сообщениям местных жителей причина ежегодного «наводнения» — не убранные зимой гигантские сугробы вдоль дорог. Тяжело приходится как пешеходам, так и автолюбителям: кроме всего прочего, вода скрывает ямы на дорогах. А их, по словам водителей, на улицах немало. Местные СМИ в шутку называют город «Бийской Венецией» и сообщают о планах мэрии по строительству ливневой канализации. Проект должен охватить несколько улиц, но дата начала работ до сих пор не известна.