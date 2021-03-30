Невролог объяснил, о чем может свидетельствовать онемение в теле

Москва, 30 марта. Ощущение онемения в конечностях может сигнализировать о надвигающемся инфаркте или инсульте. Об этом заявил врач-невролог, остеопат Александр Евдокимов.

Если немеет все тело, с организмом явно что-то не так, отметил медик. К тому же такое состояние может свидетельствовать о развитии сахарного диабета. В некоторых случаях онемение говорит о полинейропатии или сосудистых поражениях.

«Если это ощущение возникло внезапно, появилось онемение в кончике носа, губ, языка, в пальцах, в руках, ногах — это очень грозный признак. Здесь можно задуматься и о предынсультном состоянии, и об инфаркте миокарда – он может давать ощущение онемения по всему телу», — отметил собеседник «Радио 1».

Чтобы облегчить свое состояние, нужно принять удобную позу и снять сковывающую тело одежду. Если в этот момент человек выполняет физическую работу или занимается спортом, любую активность следует прекратить. Регулярное онемение тех или иных участков тела может свидетельствовать о проблемах с органами.

Британские исследователи ранее рассказали о трех нераспространенных симптомах артрита. Среди них кожная сыпь, ощущение сухости в глазах и небольшие синяки. Артрит считается довольно распространенным заболеванием. Им страдают миллионы человек по всему миру.