Юрий Лоза решил рассудить спор Баскова и Фетисова о сильном стрессе творческих людей

, 30 марта. Музыкант и композитор Юрий Лоза поставил точку в споре хоккеиста Вячеслава Фетисова и певца Николая Баскова о том, люди каких профессий испытывают самый большой стресс.

Скандал неожиданно разгорелся на одном из выпусков шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и «золотой голос России» Николай Басков устроили перепалку. Поводом послужило заявление певца, что творческие люди из-за своей тонкой натуры испытывают сильнейший стресс на работе, с которым мало что может сравниться.

Фетисова возмутили слова артиста. Легендарный хоккеист урезонил Баскова, отметив, что тот понятия не имеет, что такое стресс на самом деле. Он напомнил звезде, что спортсмены каждый день испытывают стрессовые состояния.

Юрий Лоза не поддержал ни ту, ни другую точку зрения. Музыкант, комментируя заявление Баскова, заявил, что нет ничего сложного «пукнуть» в микрофон, поэтому всерьез говорить о стрессе в профессии артистов не приходится. Но и в спорте бывают договорные матчи, когда, например, футболисты «пешком ходят по полю», а потом получают деньги.

Музыкант считает, что в своем споре Басков и Фетисов упустили представителей рабочих профессий, которые действительно «работают на максимуме».

«Есть ситуации, которые вообще несоизмеримы с тем, о чем они говорят. Шахтеры, спускающиеся на большую глубину, в момент спуска испытывают некоторое давление. Можете себя поставить на их место? <...> Я думаю, что они под стрессом покруче, чем «пукающий» в микрофон», — высказался Лоза в интервью iReactor.

Юрий Лоза ранее прокомментировал новость о том, что вместо российского гимна на Олимпийских играх предлагают использовать песни рэпера Моргенштерна.