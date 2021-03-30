Сайты образовательных учреждений Калуги подверглись атаке девушки-хакера

Калуга, 30 марта. Жительнице города грозит до четырех лет лишения свободы по уголовному делу о несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

По данным следствия, в сентябре 2020 года фигурантка запустила на своем компьютере программу для взлома сайтов и попыталась обойти защиту электронных ресурсов школы и колледжа, в которых она ранее училась.

Действия девушки были обусловлены стремлением изменить указанную на официальных страницах информацию. Злоумышленница попалась правоохранителям. Ее судьбу в ближайшее время решит суд.

Ранее эксперт по кибербезопасности в беседе с журналистами ФАН назвал способы защиты личных данных от хакеров.