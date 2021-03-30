Американские журналисты раскрыли истинные намерения и приоритеты Камалы Харрис

Вашингтон, 30 марта. Президент США Джо Байден поручил вице-президенту Камале Харрис разобраться с миграционным кризисом на границе США. Однако в ее расписании нет ни одной миграционной встречи.

Журналисты New York Post подробно изучили рабочие планы Камалы Харрис, чтобы понять, кто же возьмет на себя ответственность за охвативший Штаты миграционный кризис. Как показывает попавший в руки журналистов подробный график рабочих звонков, встреч и контактов Харрис, она точно не собирается ничего предпринимать, несмотря на самую тяжелую миграционною обстановку за последние 20 лет американской истории.

За Харрис попыталась вступиться пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Отвечая на вопросы журналистов, Псаки заявила, что вице-президент не будет принимать участия в рабочих группах по вопросам миграции, но на ее плечи лягут самые сложные, концептуальные решения, а также связанные с кризисом дипломатические вопросы. Однако прессу продолжает интересовать, какие истинные мотивы такой пассивности со стороны второго человека Белом доме?

Журналисты уверены, что Харрис просто не хочет брать на себя связанную с мигрантами работу. Вместо этого она решила пустить проблему на самотек и ждать, пока она усугубится. Американские спецслужбы уже отчитались о рекордном количестве перешагнувших границу несовершеннолетних. Если ситуация будет развиваться в том же ключе, сокрушается издание, то уже к сентябрю количество детей в плексигласовых «клетках Байдена» будет достигать 26 тысяч, что в два раза превысит исторический максимум.

Одновременно с этим власти США потворствуют созданию криминогенной обстановки на границе. Федеральному бюро расследований и сотрудникам пограничной службы было запрещено брать отпечатки пальцев у пересекающих границу мигрантов. Вместо этого им поручили ограничиться проверкой предоставляемых документов. Остается только догадываться, сколько опасных преступников из-за этого смогли просочиться в Америку.

Администрация Байдена-Харрис, заключает автор New York Post, намерена усугублять ситуацию с мигрантами и дальше, чтобы затем, когда кризис достигнет апогея, назначить виноватого. И простым обывателям остается только догадываться, кого Вашингтон усадит на скамью подсудимых за свои преступления.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о задержании неизвестного мужчины возле резиденции Камалы Харрис. Как сообщает охрана вице-президента США, подозрительный субъект следил за домом Харрис на протяжении длительного времени. При задержании у неизвестного были изъяты штурмовая винтовка AR-15 и большое количество патронов к ней.