Белый дом подготовит доклад на тему здоровья 78-летнего Байдена

Вашингтон, 30 марта. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пообещала подготовить доклад на тему здоровья президента США Джо Байдена. Об этом она заявила в ходе брифинга.

Псаки указала на отсутствие четких сроков по вопросу составления документа. Однако она заверила, что доклад будет представлен в «ближайшем будущем».

Организация Rasussen Report проводила опрос среди жителей США на тему доверия президенту. По результатам исследования, более 50% граждан взволнованы душевным здоровьем Байдена, которому в 2020 году исполнилось 78 лет.

Телеведущий Андрей Норкин ранее рассказал анекдот о склерозе и маразме после обсуждения здоровья Байдена в эфире программы «Место встречи».