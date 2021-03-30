Успенская растрогала фанатов фотографией с единственной дочерью

Москва, 30 марта. Певица Любовь Успенская обрадовала поклонников совместной фотографией с единственной дочерью Татьяной Плаксиной.

Королева шансона и ее 31-летняя дочь помирились после крупной ссоры. Плаксина публично обвиняла мать в насилии, а Успенская настолько переживала из-за слов родного человека, что обращалась к психологу.

В Новый год артистка сообщила фанатам о примирении с дочерью, а на днях опубликовала фото, на котором нежно ее целует. Примечательно, что Плаксина надела футболку с изображением знаменитой матери.

«Самая счастливая мама на свете. Понять меня по-настоящему смогут только те, кто прошел сквозь тяжелые времена, горести и беды к настоящему счастью», — написала она в посте.

Растроганные фанаты поздравили воссоединившихся Успенскую и Плаксину и отметили их поразительное сходство на снимке.

«Поздравляю вас! Лучше никогда не расставаться с любимыми»; «Пусть у вас все будет хорошо»; «Как две капли»; «Вы одно лицо», — написали поклонники.

Публикации Успенской не всегда вызывают настолько положительный отклик. Особенно те, на которых королева шансона демонстрирует достоинства фигуры. Блогер Лена Миро заявила недавно, что звезде в ее возрасте не стоит хвастаться откровенными фото и нарядами.