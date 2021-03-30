Настя Каменских объявила о выходе собственного реалити-шоу

Москва, 30 марта. Украинская певица Настя Каменских анонсировала выход собственного женского реалити-шоу под названием «Девочки Рулят». Несколько фрагментов из проекта она показала в Instagram.

Звезда призналась, что на создание шоу ее толкнули насыщенные события прошлого года. По словам Каменских, она поняла, насколько ей необходима перезагрузка, ведь год принес много трудностей, новых задач и потерь.

«Держать в себе все это стало слишком тяжело. И я поняла, что нужно что-то менять. Кардинально сменить обстановку и перезагрузиться», – рассказала певица в соцсети.

Перезагружаться Настя Каменских планирует на глазах у своих фанатов – в эфире собственного реалити-шоу «Девочки Рулят». Певица пообещала, что первую серию поклонники смогут оценить уже на днях. По словам артистки, проект получился неожиданно для нее настолько интересным, что она уверена в его успехе. Фолловеры с энтузиазмом отнеслись к такому анонсу. В комментариях понадеялись, что проект Каменских многих подтолкнет к прекрасным изменениям.

«Вау! Ждем с нетерпением!»; «Ничего себе! Вы вдохновляете!»; «Хорошая идея! Когда первая серия?» — отреагировали подписчики.

В начале марта Настя Каменских выпустила трек «Девочки рулят», который войдет в ее новый альбом. Как рассказала певица, этой песней она хотела напомнить девушкам «какие они крутые», и их главная миссия — идти по жизни, наслаждаясь каждым моментом.