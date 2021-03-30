Всемирная организация здравоохранения представила доклад о поездке в Ухань

Женева, 30 марта. Доклад о результате миссии по изучению причин возникновения коронавируса в Ухане опубликован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что источник коронавируса SARS-CoV-2 все еще не обнаружен. Исследователи продолжают рассматривать все гипотезы происхождения заболевания.

Согласно тексту доклада, возникновение COVID-19 в результате лабораторной утечки считается «крайне маловероятным». Скорее всего, коронавирус передался человеку от летучих мышей через промежуточное животное.

Финальная версия документа была отправлена странам — членам ВОЗ накануне. Отчет составили специалисты, которые побывали в Ухане, где изучали тему происхождения заболевания.