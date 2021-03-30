Надо делать как в Донбассе: Альгис Микульскис о блокаде поставок «Спутника V» для ПМР

Жители Приднестровья ждут российскую вакцину. Однако официальный Кишинев не спешит организовать поставки Тирасполю «Спутника V» и предлагает прививать людей препаратом от AstraZeneca.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей авторской колонке пытается понять, зачем Молдавия переводит проблемы человеческого здоровья в политическую плоскость и что может предпринять в этой ситуации Россия для спасения своих сограждан в ПМР.

Если без лирических упражнений, то ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Молдавии можно смело называть катастрофической. В Приднестровье, соответственно, тоже. В настоящий момент в республике проживает порядка 450 тысяч человек. Из них с момента начала эпидемии заразиться COVID-19 успело более 40 тысяч, а это, на минуточку, почти 10% населения. Поэтому неудивительно, что наш «Спутник V» нужен там как воздух.

Нужен он, как выяснилось на днях, и в Кишиневе, где поставки российской вакцины своим гражданам обещают организовать как действующий президент страны Майя Санду, так и ее предшественник и главный политический оппонент Игорь Додон. Но договоренности об отправке первой партии еще находятся на стадии рассмотрения… Поэтому молдаван пока прививают снадобьем AstraZeneca, которым с ними великодушно решил поделиться Бухарест.

Каким-то процентом от предоставленного Румынией средства госпожа Санду пообещала поделиться и с Приднестровьем. Москва тоже не осталась в стороне — принципиальное решение о предоставлении Тирасполю «Спутника V» было принято на встрече президента ПМР Вадима Красносельского с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком еще в конце декабря прошлого года. Да и не могло оно быть не принято, ведь среди жителей республики около 200 тысяч — граждане Российской Федерации. Плюс дислоцированные там российские миротворцы! А своим надо помогать.

И вот тут начинаются «странности с молдавской спецификой»!

Российская вакцина была зарегистрирована на территории Молдавии 26 февраля, после чего правительство ПМР обратилось к молдавским властям с просьбой обеспечить беспрепятственный транзит вакцины в Тирасполь. Учитывая отношение Украины к России, нетрудно догадаться, что путь по украинской территории для российского гуманитарного транспорта с препаратом пока прочно закрыт, а это значит, что доставить его в Тирасполь можно только по воздуху — через Кишиневский аэропорт.

Официальные СМИ Приднестровья приводят слова министра иностранных дел республики Виталия Игнатьева:

«5 марта мы получили ответ с комплексом препятствий и административно-бюрократических требований. Нам было сказано, что вакцину можно поставить в гуманитарном порядке, но для этого надо выполнить более 10 требований, представить разные документы. И вообще это поставка вакцины не в Приднестровье, а в Молдову. Соответственно, должны быть какие-то прямые обращения от той организации, которая поставляет. И она должна направляться в адрес только той организации, которая зарегистрирована в Молдове и которая не является коммерческой. То есть если, допустим, Минздрав ПМР хочет получить вакцину, он не может ее получить согласно молдавским нормативам».

Проще говоря, гуманитарный путь доставки оказался практически нереализуемым! Казалось бы, есть еще и коммерческий, но его молдавская сторона тоже согласовывать отказалась. Благодаря такой позиции «Спутник» не может попасть в Тирасполь никаким из известных способов — ни как гуманитарный груз, ни как коммерческий. При этом AstraZeneca оказалась там без малейших проблем. Хотя одна проблема все же возникла: ею не хотят прививаться, больше доверяя — не без причин, кстати — детищу именно российских ученых.

Что интересно, все эти кульбиты молдавской власти происходят на фоне того, что Майя Санду уже обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с письмом, в котором попросила о помощи со... «Спутником V». Что, при ее общей антироссийской позиции, выглядит странно.

Думаю, Молдавии Россия поможет — она всем помогает. Но вот как быть с Приднестровьем? С этим вопросом я обратился к политическому обозревателю МИА «Россия Сегодня» Владимиру Корнилову. Ответ, полученный от него, был вполне ожидаем:

«Надо спасать людей, своих граждан! Так же, как мы это сделали в республиках Донбасса, начав прививать людей, не заручаясь поддержкой Украины! А она тоже не хотела пропускать вакцину, крича и «выражая озабоченность». Но для России интересы и права ее граждан — превыше всего. Снабжаем же мы как-то группировку наших миротворцев в Приднестровье!»

Владимиру Корнилову вторит и депутат Госдумы Светлана Журова, уверенная в том, что вопрос о поставках «Спутника V» Тирасполю должен быть снят в кратчайшие сроки.

«Молдавия ведет себя как детском анекдоте: «Назло маме уши отморожу!» Что делать России? Понятно, что в первую очередь нас заботит судьба собственных граждан. И мне кажется, условия тут должен выставлять поставщик вакцины, а не ее потребитель!» — подытожила депутат.

Уверен, что решение проблемы имеется и Россия останется верной постулату о том, что русские своих не бросают. Уверен я и в том, что наличие у нас такого аргумента, как несколько разновидностей вакцин, очень скоро заставит наших противников пересмотреть свои модели поведения как с официальной Москвой, так и со страной в целом. И это не будет «лекарственным шантажом» со стороны России. Это будет всего лишь «принуждением к справедливости». И к отсутствию в будущем у кого бы то ни было желания показывать нам фокусы, подобные нынешним кишиневским.

И напоследок… Массовые отказы от использования вакцины AstraZeneca вынудили ее производителей пойти на самые решительные меры по улучшению свойств своей продукции. Меры эти выразились в том, что препарат… переименовали! Теперь он называется Vaxzevria. Интересно, поможет или нет?