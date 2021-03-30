В США в 2021 году после вакцинации скончалось больше людей, чем за десятилетие

США столкнулись с новой серьезной проблемой, вызванной пандемией коронавируса. Оказалось, вакцинироваться в Соединенных Штатах — дело рискованное и довольно опасное. Как утверждает американский новостной сайт The Gateway Pundit, в 2021 году меньше чем за 3 месяца в США после вакцинации от COVID-19 скончалось большее количество американцев, чем за последнее десятилетие от других прививок.

По информации Центра контроля заболеваний, главного органа по контролю и профилактике заболеваний в США, с момента начала прививочной кампании после вакцинации от коронавируса погибли 1750 человек. Основная часть умерших — пожилые граждане, вакцинированные препаратами Moderna и Pfizer/Biontech. Согласно отчету Центра контроля заболеваний, более 55 млн американцев получили вакцину от коронавируса и большинство этих вакцин было произведено как раз этими двумя организациями. Хотя процент скончавшихся людей и ничтожен, но сам этот тревожный факт вызывает обеспокоенность у многих экспертов и журналистов.

Ранее Минздрав России допустил третью волну коронавируса в России, ведь показатели заболеваемости коронавирусом в стране говорят о возможной новой волне заболевания.