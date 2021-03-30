В НАТО объяснили, для чего Россия проводила учения «Кавказ-2020»

Рига, 30 марта. Российские учения «Кавказ-2020» показывали, что ВС РФ способны выполнять боевые задачи даже в условиях пандемии, говорится в отчете Центра стратегических коммуникаций НАТО в Риге.

Данный отчет НАТО посвящен разбору российских маневров. По мнению представителей Североатлантического альянса, в медийном пространстве была тщательно продумана тема армии и ее действия во время эпидемии. Поэтому первой целью учений было намерение показать реформированную армию России как важного участника борьбы с коронавирусом.

«Вторая — продемонстрировать, что санитарная ситуация в стране под контролем и что военные учения могут успешно проводиться в отличие от маневров НАТО Defender-2020», — отметили в организации.

В итоге представители военного блока пришли к выводу, что окончательной задачей российских учений «Кавказ-2020» была демонстрация способности проводить любые боевые действия даже в период пандемии.

Ранее стало известно, что в России стартовала программа испытаний пробной партии БМПТ «Терминатор-2», которые участвовали в учениях «Кавказ-2020».