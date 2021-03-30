Хуснуллин допустил отмену ипотечных льгот в Москве

Москва, 30 марта. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал, что в Москве могут не продлить госпрограмму льготной ипотеки после 1 июля.

Однако окончательное решение еще не принято. О возможных перспективах государственной программы вице-премьер рассказал в эфире программы «Познер» на Первом канале.

«Возможно, мы примем решение по ряду регионов не продлевать дальше ипотеку, например, в Москве, Московской области», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Допустив данную возможность, он добавил, что сегодня рано говорить о существовании «рецепта на всю страну». Вице-премьер призвал дождаться 1 июля, подчеркнув, что данный вопрос требует серьезного изучения.

Действие программы «Семейная ипотека под 6% годовых» может распространиться на частные дома в России. Соответствующее предложение было внесено Министерством финансов РФ.