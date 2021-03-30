Американцы надеются, что силой возродят однополярный мир — экс-глава МИД Югославии

Президента «Белградского форума за мир равноправных» Живадина Йовановича без преувеличения можно назвать одним из легендарных представителей сербской дипломатии «старой школы». В сложнейшие для Югославии годы, с 1998 по 2000, он занимал один из самых ответственных постов — был главой Министерства иностранных дел. По долгу службы неоднократно встречался с ведущими политиками других стран, был в приятельских отношениях с Евгением Примаковым. На его глазах происходили процессы подготовки к военному вторжению на территорию суверенного балканского государства.

По случаю 22-й годовщины агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии в эксклюзивном интервью корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах дипломат рассказал об истинных причинах операции и поделился своим видением нынешней геополитической ситуации в мире.

— Вы были непосредственным участником той трагической ситуации, видели ее изнутри. Расскажите нашим читателям, почему НАТО начало агрессию против Югославии, и какова была ее истинная цель?

— Целей у главного идеолога этой «акции», руководства США, было несколько. Изначально они не касались Сербии и Черногории и в принципе Балкан. Нужно смотреть глубже: с июня 1999 года началась реализация доктрины об экспансии НАТО на восток, а конкретно — на Россию. Они этот процесс начали в 1989 году, после договора с Горбачевым, который сами же нарушили!

Одним из главных итогов бомбардировок стало создание в Косово и Метохии (КиМ) самой большой американской военной базы вне пределов США — Бондстил. За ней последовали базы в Болгарии, Румынии, Словакии, Чехии, Польше и других странах в непосредственной близости от России.

От меня лично еще в 1998 году адмирал Лейтон Смит в Мадриде требовал разрешение на присутствие войск НАТО в Косово — во время конференции Совета по миру в Боснии и Герцеговине. Во время обеденного перерыва Смит пригласил меня сесть с ним за один стол, и прямо спросил: «Почему вы не пускаете нас в Косово?» Для меня этот вопрос был сюрпризом: мы были коллегами, встречались на переговорах. Я с юмором ответил: «Адмирал, вам нечего делать на Косово. Но если продолжите думать об этом, я прошу не забывать о том, что мы, сербы, давно там».

Агрессия НАТО была использована как повод для неограниченного употребления военной силы на планете со стороны США и других стран — Германии, Франции, Великобритании, Италии в качестве союзников. Поэтому важно понимать, что властям Америки необходимо было довести дело до войны. И это становится ясно, если обратиться к документам и сообщениям с саммита НАТО в Братиславе.

Там говорилось: «независимо от легалистских толкований наших союзников в Европе, нападение на Югославию стало прецедентом и будет прецедентом всегда, когда это потребуется». Таким образом, война им была необходима, они никогда не хотели мира.

Второй их целью было пресечение попыток и стремлений Европы к самоидентификации и автономности через жесткую дисциплину служения глобальным геополитическим американским интересам. США такое вассальное положение Старого света важно — из политических и психолого-политических причин, а не из-за недостатка оружия. Американскому правительству нелегко вести войны в одиночку, потому что это воспринимается американским обществом более негативно, чем ведение войны вместе с европейскими союзниками.

Третья цель — демонстрация силы США и слабости России — как официальной Москве, так и другим игрокам. Они на примере Югославии показали, что Россия не может помешать их действиям, не может помочь братской стране. При этом, и это очень важно, они нанесли удар по самой ООН, по международной правовой системе, системе безопасности в Европе, существующей на основании Хельсинского соглашения, и разрушили базисные принципы международных отношений.

Их целью был не мир, а война, причем без разрешения на нее Совбеза ООН, его контроля… Руководство НАТО также признало, что ждало того дня, когда оно будет использовать для своих интересов интервенции без согласия Совбеза. И это стало прецедентом: затем «ради борьбы с Аль-Каидой»1 агрессия проявилась против Афганистана, в 2003 году было нападение на Ирак, затем были Ливия и Сирия, Мали, Судан и т. д.

— Что же стоит в основе такого болезненного стремления США и инструмента, которым по сути является НАТО, к организации переворотов, военных конфликтов в суверенных государствах по всему миру?

— Здесь стоит обратить внимание на сам менталитет среднестатистических заокеанских жителей и на их самоопределение как «избранного народа», особой страны. Им свойственна уверенность в том, что они могут написать заново историю, что в мире должна быть только одна держава, которая могла бы остальным странам приказывать — и на ней история останавливается. И здесь вступил в силу закон Хантингтона — о столкновении цивилизаций.

Конечной целью той же агрессии против Югославии стала абсолютная власть США на планете и непризнание равноправности ни одной другой державы, в том числе России и Китая. Тогда эти страны не были настолько сильны, как сейчас. Это было время, когда Америка «поймала звезду»... В Белом доме думали, что могут делать все, что захотят.

Но тогда они не ожидали таких крутых перемен в Москве: максимум считали, что на пост президента придет Черномырдин или личность, подобная ему — но никак не Путин. Получилось по-другому, на счастье России, Европы и международных отношений в целом. И мы рады, что Россия — независимая, самостоятельная держава, что сегодня ни один глобальный вопрос не может быть решен без ее участия — не только потому, что мы братские страны, но и потому, что это хорошо для Европы. Необходимо ограничить самодурство на мировом уровне. Тезисы об американской исключительности становятся старомодными фразами, которые нужно похоронить в архивах.

— Как США показали, что они хотят войны? И когда вы поняли, что бомбардировки неизбежны?

— За несколько лет до начала агрессии Сербия была очень активна в поисках мирного и устойчивого решения вопроса по Косово и Метохии через признание широкой автономии края, при соблюдении Конституции Сербии и ее единства. Единая армия, единая система безопасности и внешней политики — при полном самоуправлении албанского нацменьшинства.

Я сам неоднократно присутствовал при переговорах с президентом Милошевичем, и знаю, что он говорил о том, что никто не хочет вмешиваться в их самоуправление. Планировалось, что у сербов и нацменьшинств Косово будет защита прав, свои документы и т.д. Однако албанцы отказывались от таких переговоров, потому что США не хотели мирного политического решения. Они годами, если не десятилетиями, финансировали и поставляли оружие террористической «Освободительной армии Косово» (ОАК). В этом были также замешаны, в первую очередь, Германия, Великобритания, в меньшей мере — Италия, и даже Швейцария.

Америка готовила почву для войны, и именно она несет самую большую ответственность за ситуацию в КиМ в 1998 году. Когда бунт албанцев был нейтрализован, заокеанских «партнеров» удивил успех правительства Сербии и Югославии, которое сумело победить терроризм в крае. Тогда они решились оказать страшное давление на Сербию, вынудить принять миссию ОБСЕ — якобы для того, чтобы «верифицировать» ситуацию в КиМ, и убедиться, что там все спокойно.

По всем документам это должна была быть наблюдательная миссия — 1500 «верификаторов» из числа гражданских лиц. Однако все те, кто пришел тогда в край, за исключением сотрудников из России, оказались бывшими офицерами, разведчиками, военными и полицейскими чиновниками. Это были профессионалы, одетые в гражданскую одежду.

Изначально за эту миссию голосовала в Вене и Россия, но потом в Кремле раскрыли обман. В итоге миссия возродила террористическую организацию и продолжила ее оснащение суперсовременными средствами коммуникации, оружием — готовя боевиков ОАК к войне, а не к миру.

— Вы говорите так на основе особой, закрытой информации, к которой вы имели доступ?

— Информации много, но она разрозненная. Однако у меня она «из первых рук». К сожалению, немецкий дипломат, который был главой миссии ЕС в Косово в тот период времени, уже скончался. Но тогда он мне сказал: в окружении Уильяма Уокера, главы миссии ОБСЕ в южной сербской провинции, постоянно говорили о том, что расположение части армии НАТО в Косово не имеет альтернативы, это обязательно произойдет.

Понятно, что американский разведчик с опытом борьбы в Латинской Америке, каким был Уокер, получил задание подготовить предпосылки для агрессии НАТО. У него была целая сеть представителей в каждом крупном населенном пункте в КиМ. Он получал ежедневные отчеты от них, и отправлял их в Брюссель, Берлин и ОБСЕ.

Немецкий дипломат был у меня в Белграде два раза. Он также выступал в Гааге свидетелем со стороны защиты по делу Милошевича. У меня есть его письмо.

«Ни в одном моем отчете, который я отправлял в Брюссель, Берлин и другие столицы, не было ни одного упоминания о массовом нарушении человеческих прав албанцев, массовых преступлениях, особенно о геноциде и схожих вещах. Все то, что публиковалось в СМИ стран ЕС, полностью противоречило моим данным».

Я это не могу объяснить ничем другим, кроме как прямым участием ЕС в подготовке агрессии. Тут видно единство их целей и это разделение по типу «ЕС хороший, а НАТО плохой» относительно, поскольку у них общая стратегия, и на 90% это стратегия Вашингтона — доминирования и эксплуатации других стран. Это пирамидальное устройство глобальных отношений, где на вершине стоят США с НАТО в качестве инструмента, а под ними все остальные государства, которые должны слушаться — в том числе и союзники.

— Получается, что истинные цели вступают в прямое противоречие с официальными целями агрессии?

— Официально одной из задач была защита от гуманитарной катастрофы. Однако беженцы начали покидать свои дома только после первой бомбы НАТО, сброшенной на Югославию, не раньше. Не было никаких массовых преступлений, которые якобы согнали народ с их земли. А для того, чтобы получить оправдание агрессии, кукловоды НАТО легитимную антитеррористическую акцию наших сил безопасности представили как резню мирного населения в деревне Рачак в 1998 году. Это было инсценировкой, «спусковым крючком» — чтобы командование альянса в Вашингтоне могло начать бомбардировки.

Наш следователь прокуратуры из Приштины Даница Маринкович, когда произошла зачистка террористов, в тот же день приехала на место происшествия для расследования. Однако неизвестные лица обстреляли ее из автоматического оружия, и она не могла провести осмотр места боя. Уокеру нужно было успеть закончить инсценировку и представить эту антитеррористическую акцию как резню мирных граждан.

Для этого они переобували и переодевали трупы, а затем раскладывали так, словно они стояли в одной шеренге для расстрела. Однако входные отверстия пуль и другие улики показывали, что эти лица были убиты в ходе боя. На следующий день, когда журналисты попали на место операции, все уже выглядело как массовое убийство. Хелена Ранта, патологоанатом из Финляндии, возглавлявшая тогда команду экспертов ЕС, с которыми сотрудничали наши и белорусские специалисты, ни разу не подтвердила, что это было массовым убийством мирного населения. И не было никаких доказательств, что кого-то расстреляли с небольшого расстояния.

К тому же есть видеозаписи, где руководству миссии ОБСЕ югославские власти рассказывали о подготовке и проведении той антитеррористической операции. А потом появилось заявление Клинтона о массовом убийстве мирного населения...

— А как на самом деле прошли переговоры в Рамбуйе?

— То, что было в этом красивом французском дворце, назвать переговорами сложно. Но это была последняя попытка договориться о мирном политическом решении, однако здесь снова «дирижировали» США, которые управляли своими союзниками из НАТО и ЕС, исполнителями американской воли.

Рамбуйе — это место, где были представители Югославии, Сербии и албанцы из Косово и Метохии, но где ни минуты не проводились переговоры, не был подписан ни один документ или договор. Это была обычная манипуляция американских «алиби-дипломатов». Есть текст на 60 страницах, который Сербия не подписала — он был написан без переговоров. Этот спектакль был устроен с одной целью — подтвердить, что нет иного решения в отношении Милошевича, кроме бомбардировок. В том документе есть и пункт, на основании которого необходимо оккупировать всю территорию Югославии.

Генри Киссинджер во время нашей встречи в Нью-Йорке сказал мне, что этот документ был позорным и вообще не должен был появиться в мире. Ни одно правительство суверенного государства такой документ не подписало бы. И это не оценка министра Югославии или сербского националиста, это оценка бывшего госсекретаря США — и подобных оценок было много.

Здесь важно отметить и письменное свидетельство полковника, военного атташе Великобритании в Белграде Джона Кросланда, который в документе, отправленном в Гаагский трибунал, отметил, что в мае 1998 года Клинтон, Олбрайт и Блэр приняли решение о свержении режима Слободана Милошевича. При этом они оценили, что им в этом проекте может помочь террористическая ОАК. С того момента стало полностью неважно, что думают в мире об этой организации...

Понятное дело, что он ничего хорошего не говорит о нас и Милошевиче, но он привел ключевые факты для понимания того, что происходило и что будет происходить здесь. И конфликт в Боснии, и столкновения в Хорватии, в Сербской Краине — были той же подготовкой, чтобы обвинить сербский народ и выставить его «геноцидным», достойным бомбардировки.

— Вы часто говорите, что именно 24 марта 1999 года стало началом падения авторитета США. Почему Вы так считаете?

— Это абсолютно так! Все, что было тогда сделано, привело к падению доверия к НАТО и администрации США. Сейчас тяжело найти хоть одно государство, которое им доверяет. А первый шаг в пропасть эта держава сделала именно через агрессию против Югославии.

Все ведут себя с США послушно, потому что боятся их силы, но не доверяют им. Они боятся американского ковбойского хамства и нахрапистости, ведь только так можно объяснить поведение Америки и всех ее президентов до Байдена. У американцев ковбойский менталитет: тот берет пистолет, убивает человека — и ничего. У них такая же история и отношений к правам человека. При этом они считают себя исключительной, самой мощной и непобедимой нацией.

А сейчас они смотрят на биржевой курс и видят, как падает их роль в глобальном порядке сил — не только в военном, но и экономическом смысле. И тогда у них «чешутся руки» применить ядерное оружие. Они думают, что таким образом вызовут падение России и Китая, а сами удержат роль сверхдержавы. И в этом состоит самая большая опасность глобального конфликта. Но я уверен, что Москва и Пекин это хорошо понимают.

— А что вы можете сказать о сегодняшней геополитической ситуации?

— Скажу прямо — то, что происходит сегодня, смело можно назвать частью подготовки к войне. Если вы мобилизируете 40-50 тысяч солдат, если гражданская инфраструктура ЕС полностью приспосабливается к нуждам армии, чего до сих пор не было — когда совершается милитаризация промышленности и инфраструктуры, когда слышим воинственную риторику, когда у нас уже есть экономическая война и есть военные учения у границ нелюбимого государства — России. Чего еще ожидать?

В прошлом году НАТО проводило учения в Балтийском море — Defender Europe 2020, в этом году запланированы Defender Europe 2021 на Черном море, есть также и Defender Indo-Pacific 2021… Те, кто время от времени смотрит на карты, понимает, что они стремятся окружить Россию и Китай. При этом пытаются вовлечь Москву в союз против Пекина, и наоборот. Однако счастье не только для России или Китая, но и для всей планеты, что в этих странах есть мудрые головы, которым Бог дал способность анализировать и делать выводы, и которые хорошо понимают геополитику.

Возможно ли это, что американцы настолько ограничены, что рассчитывают на то, что Пекин войдет в союз с ними против Москвы, или наоборот? Вряд ли. Я понимаю, что они уже опоздали. Но они все еще надеются с помощью силы и ядерного оружия возродить однополярный мир. Я всегда говорю, что самая большая опасность исходит от сил, которые осознают, что теряют свою мощь, которые пытаются навязать войну, чтобы остановить свое падение.

И они понимают, что с каждым днем они слабеют и пытаются сократить дни мира. На данном этапе они остановились на стратегии, которую опробовали в первую «холодную» войну. Это стратегия измождения. Они идут на экономическое и финансовое истощение России и Китая, но рассчитывают скорее на то, что Россия сдастся раньше, так как ее экономика не настолько сильна, чтобы выдержать санкции.

Президент Путин, которого, как и Милошевича, пытаются сейчас демонизировать, ответил переориентацией на развитие собственных технологий и рынка, современного производства и проведение четвертой промышленной революции при стратегическом сотрудничестве с Китаем.

Многие союзники США, в НАТО и вне его, готовы также подключиться к стратегии измождения России. В том числе и такие страны, как Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея и Япония, новый демократический блок. И тут очень важно поведение Индии. Для всех стратегически это становится важно, потому что Америка пытается подкупить Дели всеми способами. Они пользуются нерегулируемыми отношениями между Китаем и Индией, и косвенно эта ситуация представляет собой большую опасность как для Пекина, так и для Москвы.

Думаю, что тут важно сделать отношения между Москвой и Дели более интенсивными. Тут необходимо использовать и БРИКС, это более выгодно, чем двусторонние отношения, нет простора для спекуляции.

— А что же Сербия?

— Я не знаю, понимает ли официальный Белград, какую опасность для Сербии несет подобная ситуация с теоретической возможностью войны сверхдержав. Я бы сказал, что это огромная опасность. И не стоит говорить, что мы маленькая страна, которая занимается только Балканами. Белград должен выступать за мир и равноправие в глобальных отношениях. Мы страдали как жертвы неравноправия, санкций, агрессии — наш голос, как символ страданий, имеет вес.

Цель западных стран — повернуть курс Сербии против России. Они день и ночь работают над этим и верят, что могут повторить опыт Мило Джукановича (нынешнего президента Черногории, который поддержал санкции против России. — Прим. ФАН). Белград и Москва должны это осознавать и разработать определенные виды сотрудничества. Я считаю, что Россия экономически должна больше присутствовать в Воеводине — потому что там готовится очередной случай сепаратизма, на который рассчитывает Запад.

Мультиполярность стала фактом и реальностью. Необходимо устанавливать структуры, которые отражают многополярность. ШОС — это одна структура, ЕАЭС — вторая, БРИКС — третья. Надо дальше исследовать, что может обеспечить структуру, которая поставит перед фактом иллюзионистов от однополярного порядка. И не позволит им использовать силу, чтобы уничтожить цивилизацию.

При этом важно понимать, что сегодня единства нет уже и в ЕС. Там присутствуют свои «полюсы» силы, например, та же Германия. Лакмусовой бумажкой здесь станет «Северный поток — 2», который покажет, насколько Берлин стремится к самостоятельности.

1 Организация запрещена на территории РФ.