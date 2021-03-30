Песков назвал страны, с которыми у России «теплые отношения»

Москва, 30 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о странах, с которыми сейчас Россия имеет «теплые отношения».

По его словам, Москва поддерживает «живые отношения» с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой и многими странами на постсоветском пространстве. Кроме того, сотрудничество налажено с рядом европейских государств и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Также важным интеграционным процессом является Союзное государства России и Белоруссии.

Многие европейские страны желают выстроить отношения с Россией. Обстановка в сотрудничестве с Брюсселем «неважная», однако двусторонний диалог продолжается, заключил Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал о дружеских отношениях президента РФ Владимира Путина с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони и бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером.