Эскиз обновленного Skoda Kodiaq появился в Сети

Москва, 30 марта. Дизайнерские эскизы обновленного кроссовера Kodiaq опубликованы пресс-службой компании Skoda.

Мировая премьера автомобиля ожидается 13 апреля. Чешский автопроизводитель анонсировал обновленный дизайн и ряд технических доработок. Так, кроме нового капота, внешний вид кроссовера будет определять фирменная шестиугольная решетка радиатора, установленная более вертикально и имеющая двойные ламели. Форма фар станет более узкой и получит в дополнение противотуманные фары. Таким образом, автомобиль приобретет оригинальный облик с «четырехглазой» оптикой.

Изменениям также подвергся передний бампер, в нем будет установлен более широкий воздухозаборник, обрамление составят L-образные декоративные элементы.

Госавтоинспекция ранее напомнила автомобилистам правила внесения изменений в конструкцию автомобиля. Они допустимы при соответствии требованиям Таможенного союза, а также соблюдении некоторых условий.