Американец назвал продукт, который больше всего боится покупать в российских магазинах

Москва, 30 марта. Проживающий длительное время в России житель США поделился списком продуктов, которые он не рискует покупать в российских супермаркетах.

Первым продуктом, который старается избегать американец в русских супермаркетах, является фарш. Гражданин США не покупает его из-за отсутствия выбора содержания жиров.

«В Америке в большинстве супермаркетов фарш делится по количеству жира, то естьможно купить тот, где жира 10%, а можно выбрать для других целей для дешевизны фарш с содержанием жира 30%», — пишет он у себя в блоге.

Кроме того, ему рассказали, что в фарше, который продают в России, может содержаться не только жир и мясо, но и перемолотые кости. В связи с этим мигрант принял решение делать фарш самостоятельно.

В своем блоге гражданин США признался, что влюбился в русский хлеб с первого укуса. Тем не менее когда он приобрел хлебобулочные изделия в супермаркете, то не увидел никакой разницы между русской и американской выпечкой.

«Однако хлеб в пекарнях России мне очень нравится, потому что выбор большой, а составы разнообразны и натуральны. Поэтому в супермаркетах хлеб и другую выпечку я не покупаю», — добавил американец.

Во время жизни в США мужчина нередко употреблял на ужин полуфабрикаты. В отличие от американских, русские «быстрые обеды и ужины» показались ему некачественными и водянистыми.

Не так давно американец также назвал разницу в отношении к внуку бабушек из США и РФ. По его словам американские бабушки на пенсии стремятся проводить время в угоду себе. Они посещают кафе, спортивные залы и салоны красоты.