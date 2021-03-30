Вашингтон, 30 марта. Согласно новейшим методическим материалам ВМФ США по борьбе с экстремизмом, морякам разрешено обсуждать движение Black Lives Matter (BLM). Однако есть важная оговорка: дискуссии на эту тему не должны затрагивать конкретную партию. Об этом сообщает Fox News.

Принимая во внимание, что сторонники одобренного ВМФ к обсуждению BLM поддерживают демократов, становится ясным, что республиканцы как раз и стали теми, «чье имя произносить нельзя» в нынешней цитадели демократии.

Свобода слова военнослужащих на флоте будет регулироваться еще одним инструментом. В методических материалах четко прописана рекомендация: в случае, если разговоры сослуживцев становятся неприятны моряку, он может донести сведения о таких дискуссиях до руководства. Следует ли такие обращения подавать в письменном виде, написанными карандашом и левой рукой — не уточняется.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, подобные меры призваны сформировать и поддержать среди сослуживцев здоровую атмосферу и избежать конфликтов.

Отмечается, что глава Центрального командования вооруженных сил США афроамериканец Ллойд Остин будет уделять особое внимание тому, чтобы политические разногласия не становились причиной глубокого кризиса среди военнослужащих.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что суд над задержавшим Джорджа Флойда полицейским превратили в фарс.