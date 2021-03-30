Греки про мигрантов: когда мы просим их не рубить оливковые деревья, они достают ножи

В Греции 27 марта 2021 года в лагере мигрантов в Коринфе вспыхнули массовые беспорядки после самоубийства 24-летнего курда, который находился в лагере без малого полтора года. Мигранты устроили пожар, а в приехавших пожарных и полицейских кидали камни. 29 марта в лагере Дьявата близ Салоников афганцы атаковали друг друга с мачете, двое госпитализированы с резаными ранениями. На греческом острове Лесбос не утихают столкновения местных жителей с мигрантами, которых здесь уже больше, чем коренных жителей. О том, какие проблемы приносит соседство с лагерем для нелегальных мигрантов, корреспондент ФАН узнал у Тодориса Ангелеллиса, который со своей семьей живет в поселении Мория и владеет автомастерской на въезде в поселок.

— У жителей Мория последние шесть лет большие проблемы из-за лагеря для мигрантов, который рядом с поселком. За это время наша жизнь очень изменилась. Я и моя семья не расисты, мы одинаково хорошо относимся ко всем национальностям. У нас работают албанцы, болгары. Когда началась волна беженцев, поначалу все жители очень хорошо к ним относились, приносили еду, одежду. Теперь отношение резко поменялось.

— А почему?

— Смотрите, нашу мастерскую несколько раз обворовывали, последний раз — неделю назад. Разбили стекло, украли инструменты, забрали четыре баллона с пропаном. У нашей семьи большие проблемы из-за постоянного воровства. Это не только мастерской касается, это касается всего в округе — садов, огородов, скота. Воруют все. У меня есть дом недалеко от этого лагеря, я там больше не живу, мне страшно. Этот дом грабили уже шесть раз. Очень тяжело психологически находиться там вечером и слышать, как кто-то ломится в твой дом. И я теперь не могу осуждать людей, которые не выдерживают — выступают против этого лагеря и требуют беженцев депортировать.

Подключившийся к разговору работник мастерской более эмоционален:

— Мы теперь вынуждены в домах ставить охранные сигнализации и заводить собак, потому что постоянные кражи у всех. Мы даже спим по очереди, мы потеряли нормальный сон, мы вынуждены по ночам охранять свое предприятие. У нас даже не магазин с товарами, тут просто железо, мы с ним работаем. Но все равно это воруется. А посмотрите вокруг. Богатство нашего села — это оливковое масло, а они спиливают 500-летние оливковые деревья во всей округе для обогрева. Речь идет не об одном-двух, даже не о сотне, мы говорим о тысячах деревьев. Мы даже не хотим возмещения ущерба, мы хотим просто покоя, мы хотим спокойно жить, спать по ночам и заниматься своей работой. Когда мы по вечерам сторожим и говорим им, что не надо рубить оливковые деревья, они вынимают ножи и начинают угрожать.

Напомним, греческий остров Лесбос в Эгейском море находится всего в 20 километрах от побережья Турции и первым стоит на пути нелегальной миграции. Нелегалы плывут на резиновых лодках по 30-40 человек, часто их сопровождают турецкие пограничные катера. За последние несколько лет через Лесбос прошло более 500 тысяч беженцев из Афганистана, Сирии, Ирака и Африки — это в пять раз больше населения острова. В лагере для мигрантов около поселка Мория, рассчитанном на 2,5 тысячи человек, проживало до 25 тысяч нелегалов, что сопоставимо с населением столицы Лесбоса Митилини. Некоторые находятся здесь уже по 3-4 года. В сентябре 2020 года мигранты в очередной раз подожгли лагерь в надежде, что их переправят на материк. Но переселения на материк не случилось — власти заявили, что отправят мигрантов в новые лагеря закрытого типа, которые греческое правительство планирует построить на соседних островах.

Помимо Греции под удар нелегальной миграции попадают Кипр, Италия, Испания и Мальта. 21 марта 2021 года пятерка средиземноморских стран призвала ЕС не оставлять беженцев в этих странах, а равномерно распределять среди всех стран Европейского союза. Однако подобного рода предложения традиционно блокируются Польшей, Венгрией и Чехией.