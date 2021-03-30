Иностранцы стали чаще нарушать закон на территории РФ

Москва, 30 марта. Генпрокуратура РФ опубликовала статистику преступлений, совершенных иностранцами и лицами без российского гражданства в январе-феврале 2021 года.

Количество правонарушений за два минувших зимних месяца выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в ведомстве.

Всего было зафиксировано 6,2 тыс. преступлений, более трети из которых пришлись на Москву и Подмосковье. При этом в 4,8 тыс. случаев фигурируют граждане СНГ. Кроме того, около 2,3 тыс. правонарушений были совершены против иностранцев.

Ранее Генпрокуратура РФ предоставила статистику коррупционных преступлений на территории РФ. Половина незаконных действий связана со взятками, сообщал ФАН.