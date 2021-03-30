Производство золота в России сократилось

Москва, 30 марта. Министерство финансов Российской Федерации обнародовало информацию об объемах производства золота в стране с января по декабрь прошлого года.

Показатель за отчетный период снизился по сравнению с 2019 годом на 0,98%. Объемы производимого в России желтого драгметалла достигли отметки в 340,17 тонны. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

С января по декабрь 2019 года показатель составил 343,54 тонны. При этом производство добычного золота в 2020 году увеличилось на 1,8%, до 291,21 тонны. Объемы производства попутного золота упали на 8,68%, до 17,35 тонны, а вторичного — на 17,87%, до 31,61 тонны, пишет ТАСС.

Возобновление закупок драгоценного металла в золотой запас России может оставить Великобританию «у разбитого корыта». Ранее об этом писал ФАН, упомянув об участии президента РФ Владимира Путина в церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении Джеруй.