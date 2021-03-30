Легенда советского кино Геннадий Юхтин отмечает 89-летие

Москва, 30 марта. Советскую и российскому актеру, народному артисту РФ Геннадию Юхтину во вторник исполнилось 89 лет. Жена актера Лидия Юхтина рассказала ФАН, как в их семье отмечают эту дату.

Лидия Михайловна отметила, что друзья и коллеги Юхтина звонят с поздравлениями, но не на все звонки артист отвечает лично. В частности, народного артиста РФ уже поздравил председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, а также пришло поздравление из Гильдии киноактеров и Союза кинематографистов. День рождения Геннадий Юхтин будет отмечать в семейном кругу.

«Юбилей в следующем году — вот на 90-летие и будут правительственные телеграммы, надеюсь, а сейчас — обычный день рождения», — рассказала Лидия Юхтина.

По словам собеседницы ФАН, в январе прошлого года Геннадий Юхтин сломал шейку бедра.

«Его успешно прооперировали очень хорошие хирурги из 71-й московской больницы. Он восстановился, все в порядке, ходит, гуляет», — рассказала она.

Активной творческой работы сейчас у актера нет, добавила Лидия Михайловна.

«Учитывая ситуацию с пандемией, актеры, даже молодые, не были задействованы. Тем более, Театр-студия киноактера, в котором он служит, закрыт на капитальный ремонт, — сообщила Лидия Юхтина. — Он долго восстанавливался после перелома шейки бедра, это не такой быстрый прогресс. Записывает понемногу воспоминания. У него уже вышли четыре книги — и эти мемуары тоже связаны с кино».

Лидия Михайловна также заверила, что ее супруг жив и здоров.

«Пишите коротко — жив-здоров. Все относительно, учитывая его возраст. Мы гуляем по хорошей погоде. Зимой живем в Москве, а летом планируем жить на природе, за городом», — поделилась планами Лидия Юхтина.

Геннадий Гаврилович Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области. С первого раза поступил во ВГИК, где его педагогами были Ольга Пыжова и Борис Бибиков.

Актер известен зрителю по фильмам «Чужая родня» (1955), «Дело Румянцева» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Акваланги на дне» (1966), «Неуловимые мстители» (1966), «Братья Карамазовы» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970) и многим другим.