Цыганка не смогла спасти провалившегося под лед сына в Новгородской области

Великий Новгород, 30 марта. Женщина не смогла спасти своего шестилетнего ребенка, провалившегося под лед. Как стало известно ФАН, трое мальчиков, вопреки запретам родителей, гуляли по замерзшему пруду.

Трагический инцидент произошел в городе Чудово Новгородской области 29 марта. В экстренные службы небольшого городка поступило сообщение, что в Соленом пруду утонул мальчик. На место происшествия выдвинулись спасатели МЧС, сотрудники полиции и медики. Возле водоема врачи констатировали смерть ребенка.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание водоема», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Новгородской области Анастасия Садриева.

Силовики выяснили практически все детали происшествия. Как оказалось, погибший ребенок был из цыганской семьи.

«Трое мальчишек из местного цыганского табора гуляли вместе с мамами по берегу Соленого пруда, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В какой-то момент, несмотря на протесты взрослых, они забежали на лед водоема».

Родительницы стали звать своих детей на берег, но те не обращали никакого внимания на крики родственников.

«Сначала лед провалился под одним из ребят. Тут же под воду ушли и остальные. Женщины пытались спасти своих детей, но под их ногами крошился лед, и они сами могли пойти ко дну. На крики о помощи отозвался проходивший рядом мужчина. Он смог спасти одного мальчика, второй сам выполз на берег. К сожалению, третий ребенок утонул», — резюмировал источник.

Следователи дадут оценку содержания властями города водоема. Если виновный в преступлении будет установлен, то ему грозит до двух лет лишения свободы.