Меркурий перейдет в знак Овна 04.04: взгляд астролога  

4 апреля 2021 года произойдет очередное астрологическое событие — Меркурий перейдет в знак Овна.

Меркурий — это планета интеллекта, именно она отвечает за получение нами информации. Поэтому, когда она будет находиться в знаке Овна, это может принести активизацию общения и коммуникабельности, считают астрологи.

Ведический астролог Яна Ваганова рассказала корреспонденту ФАН, какие тенденции задаст Меркурий в знаке Овна.

«Мечтательность и неопределенность нашего ума закончились, наступила пора активных действий, общения и новых идей. Овен — знак прямолинейный, инициативный и целенаправленный. Именно эти качества буду преобладать в наших умах. Появится желание заняться чем-то более существенным, задачи и цели будут ставиться конкретно, а свою точку зрения отстоять будет проще, поскольку найдутся нужные аргументы», — поделилась собеседница ФАН.

Астролог подчеркнула, что в это время будет легко принимать решения, вступать в переговоры и обрабатывать поток информации.

«Общение — главный критерий, который активизируется в апреле. Не исключены споры и конфликты. Из негативного транзита Меркурия в Овне — нежелание людей слушать, каждому хочется высказаться самому. Возможно нетерпение к окружающим, захочется поумничать и выставить себя напоказ», — добавила эксперт.

Яна Ваганова посоветовала смело переключить внимание на что-нибудь новое, если вдруг вы теряете интерес к какому-либо делу. Также она предупредила, что люди могут резко воспринимать услышанное, что может вызвать лишние конфликтные ситуации.

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