Внучка Гурченко рассказала правду об отношениях с вдовцом актрисы

Москва, 30 марта. Единственная внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала правду о том, какие отношения сложились между ней и вдовцом актрисы Сергеем Сениным.

Звезда фильмов «Карнавальная ночь», «Любовь и голуби» и «Вокзал для двоих» скончалась десять лет назад. Памяти Гурченко посвятили выпуск шоу «Прямой эфир». Наряду с Сениным в студии программы должна была появиться Королева, но зрители в кадре ее так и не увидели.

По словам внучки актрисы, продюсер потребовал от создателей шоу, чтобы Королевой на съемках не было.

«Это стало неожиданностью. Мы не общаемся, но никаких ссор с ним не было. К Сергею Сенину я отношусь нейтрально», — объяснила девушка.

Она уточнила, что Сенин не считает ее наследницей даже по авторским правам.

«Возможно, в его мире наследниками становятся только мужья, а не кровные родственники. Как мужчина, он мог бы снизойти и пригласить женщину на разговор», — цитирует ее Kp.ru.

В эфире упомянутого Королевой шоу показали видеозавещание Гурченко, адресованное поклонникам. Актриса, как оказалось, спланировала собственные похороны.