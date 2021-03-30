Штурм опровергла выводы медиков о «многолетнем алкоголизме» Легкоступовой

Певица Наталья Штурм оценила заключение судмедэкспертов о причинах смерти ее подруги, исполнительницы Валентины Легкоступовой. В комментарии ФАН знаменитость опровергла выводы медиков о том, что Легкоступова много лет злоупотребляла алкоголем.

Как сообщает «Коммерсант», комплексная экспертиза показала, что смерть наступила от «полиорганной недостаточности», вызванной хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем», и травмы головы. Признаков насилия или ошибочных действий врачей специалисты не нашли, а потому устанавливать виновных в смерти предложили Следственному комитету России (СКР). Ожидается, что будет вынесено окончательное решение об отказе возбудить уголовное дело в отношении вдовца Юрия Фирсова.

Нелогичные выводы

Штурм опровергла выводы медиков о том, то Легкоступова много лет злоупотребляла алкоголем. Певица объяснила, что алкогольная зависимость накладывает отпечаток на лицо женщины. Однако Легкоступова всегда выглядела свежо, а первую пластику сделала лишь после встречи с Фирсовым.

Кроме того, Штурм усомнилась, что алкоголь может стать причиной черепно-мозговой травмы. Что касается хронических заболеваний, которые, по утверждению медиков, вызваны алкоголем, то к 50 годам у всех людей появляются «болячки», заметила она.

«Судя по поставленным судмедэкспертами Валентине диагнозам, бухающий годами Фирсов уже давно должен был откинуться. Это очевидный бред, что Валентина умерла от алкоголизма. Упала, ударилась и получила гематому, но умерла от алкоголизма, который никто не замечал у нее годами! Тогда все алкоголики должны уже поумирать к 54 годам. Так получается? А где цирроз печени или панкреатит, свойственные пьющим? Забыли упомянуть?» — возмутилась подруга скончавшейся.

Певица рассказала, что сталкивалась с судмедэкспертами после того, как ее избил муж – тогда эксперты не исключили, что она могла сломать нос и получить переломы ключицы якобы после падения с высоты.

«Судмедэксперты – люди разные. Кто-то говорит четко, а кто-то хотят, чтобы другие разбирались. А журналистам ради хайпа интересно написать пожестче, что была алкоголичка и за это и пострадала», — считает собеседница ФАН.

Трагическое влияние

Подруга скончавшейся артистки не исключила, что Легкоступова действительно могла начать употреблять алкоголь под влияние Фирсова. Супруги прожили в браке всего месяц до смерти певицы. Штурм уверена, что именно Фирсов виновен в смерти Легкоступовой.

«Единственное, что я сообразила и сделала правильно – это дала ему по роже. Я уже тогда поняла, что он останется безнаказанным. Эта пощечина – единственное его наказание, хотя, по-моему, он просто удовольствие получил, судя по тому как он улыбался и отвешивал комплименты. Это человек, у которого отсутствует душа – он хитрый, он продуманный, поэтому я уже тогда поняла, что будет отказ в возбуждении уголовного дела», — заключила певица.

Напомним, Валентины Легкоступовой не стало в середине августа 2020, ей было 54 года. Женщина попала в больницу с серьезной травмой головы, но спасти звезду медики не смогли.