Ани Лорак примерила облегающее платье без белья

Москва, 30 марта. Известная певица Ани Лорак решила обновить свой гардероб к весенне-летнему сезону. За помощью в выборе нарядов она обратилась к поклонникам.

Звезда недавно отправилась на очередной шоппинг, во время которого ей потребовалось мнение фанатов. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок из примерочной. Лорак приглянулось брендовое бежевое платье в пол, облегающее ее фигуру. Наряд выполнен из тонкого материала, однако певицу это не смутило, и она примерила его без нижнего белья. Стоимость такого платья составляет 27 650 рублей.

«Берем?» — поинтересовалась певица у поклонников.

Фактурный наряд подчеркнул аппетитные формы Лорак и красиво подчеркнул ее талию. Однако большинство подписчиков певицы проголосовали за «не брать». Фолловеры сочли наряд неподходящим даже для городских прогулок

Сегодня звезда находится в статусе свободной женщины. Однако после развода с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу, от которого Ани Лорак родила дочь Софию, ей постоянно приписывают романы. Певица долгое время после разрыва не общалась со своим экс-супругом, но ради ребенка наладила отношения. Предприниматель неоднократно посещает Москву, чтобы навестить Софию, а не так давно певица с ответным визитом приехала в Стамбул. Впечатлениями от поездки она поделилась в соцсети.