Минобороны РФ показало кадры полета Ту-160 и МиГ-31 над Арктикой

Москва, 30 марта. В Сети появился видеоролик, на кадрах которого запечатлен полет сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160 в сопровождении истребителей МиГ-31 над Баренцевым и Норвежским морями.

Плановый полет бомбардировщиков Ту-160 продолжался более восьми часов. В воздухе ракетоносцы сопровождали сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 из состава авиации Военно-морского флота России.

Перехватчики были вооружены ракетами средней дальности Р-77, которые попарно размещались под фюзеляжем самолета. Радиус действия этих ракет достигает 110 километров. При этом Р-77 способна догнать и поразить объект, маневрирующий с перегрузкой до 12G. По данным Минобороны РФ, плановый полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее стало известно, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М с новыми двигателями НК-32-02 передан на предварительные испытания. Испытания будут проходить на базе предприятия «Туполев» в подмосковном Жуковском, куда Ту-160М прибыл с Казанского авиазавода имени Горбунова.

Ту-160 является основной машиной российской дальней авиации. Разработанный более 50 лет назад самолет до сих пор не имеет себе равных, оставаясь самым мощным и быстрым стратегическим ракетоносцем в мире, передает «Утро.ру».