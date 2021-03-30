Уплывших на льдине рыбаков спасли на Ладожском озере

Санкт-Петербург, 30 марта. Льдина, на которой находились трое рыбаков, откололась от берега в акватории Ладожского озера. На помощь мужчинам прибыла аварийно-спасательная служба региона.

Тревожный вызов поступил в диспетчерскую службу рано утром. Житель Ленинградской области сообщил, что его приятелей унесло на льдине в районе базы отдыха «Креницы».

Сотрудники экстренных служб города Новая Ладога отправились на поиски любителей зимней рыбалки. Спасатели обнаружили горожан, доставили их на берег на судне с воздушной подушкой и сопроводили до автомобиля. Мощь медиков после ЧП никому не понадобилась.

Неравнодушный очевидец спас двоих пожилых людей из объятой огнем квартиры в Магадане, сообщал ФАН.