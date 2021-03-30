Безалаберность россиян заставляет их отапливать улицы

Россияне до сих пор не научились управлять собственными домами, заявила директор автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения», член общественной палаты РФ Ольга Аринцева на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Наличие счетчиков в наших домах направлено не столько на экономию, сколько на учет потребляемых услуг, и порой то, что мы потребляем без счетчиков, может нам обойтись даже дешевле», — пояснила Аринцева.

По ее словам, дело не только в затратах потребителей, а в стоимости самих приборов учетов и их обслуживания. Решение вопроса экономии жителей России — в их отношении к ресурсам и техническому состоянию инженерных сетей дома.

«Если мы ставим приборы учета тепла, а в доме дырявая крыша, не закрываются двери и не в порядке окна, нам будет холодно. Это нарушение комфортных условий. И чтобы в доме было хоть немного теплее, мы будем отапливать улицу», — пояснила Аринцева.

По ее словам, когда в 2014 году была сформирована новая система управления многоквартирными домами, их жители оказались не готовы к тому, что теперь они главные в управлении домом. Аринцева заявила, что управлять домом, не зная, как это делать, невозможно. По ее мнению, в ряде регионов жилищное просвещение ведется чуть активнее, чем в целом по стране, но в большинстве, в том числе и в Москве, собственники считают, что не должны этим заниматься.

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