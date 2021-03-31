Великий четверг 2021: что вспоминают, традиции, приметы и заговоры на замужество

Великий четверг — один из важнейших дней Страстной недели, предваряющей Пасху. На Страстной неделе вспоминают события окончания земной жизни Иисуса Христа. Русская православная церковь отметит Великий четверг в конце апреля, а церкви, живущие по современному календарю (в первую очередь — католики и протестанты), встретят этот важнейший для верующих день уже 1 апреля. Почему в 2021 году католическая и православная Пасха «разбежались» почти на месяц, читайте в материале ФАН.

Что вспоминают в Великий четверг

Великий четверг посвящен воспоминаниям о важнейших событиях последних дней земной жизни Христа. Верующие вспоминают Тайную вечерю, когда Иисус установил таинство евхаристии (причастия). Благословив хлеб и вино, Спаситель предложил еду и напиток ученикам, сказав следующие по смыслу слова: «Хлеб — мое тело, вино — моя кровь, которую я проливаю ради спасения рода человеческого от грехов».

Кроме того, в Великий четверг вспоминают, как Иисус омыл ноги апостолов, показав тем самым свое смирение (у католиков в этот день римский папа омывает ноги самых обездоленных). Также Великий четверг посвящен воспоминанию о молитве Иисуса в Гефсиманском саду, когда он обратился к Богу-отцу со словами: «Да минует меня чаша сия».

Предательство Иуды и арест Иисуса также вспоминают в Великий четверг.

Утром в католических соборах епископы служат особую мессу освящения мира. Во время нее священники обновляют обеты, принесенные ими при рукоположении. В этом году предпасхальные и пасхальные службы в Европе и в США пройдут с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19.

Великий четверг: традиции, запреты и заговоры

Великий четверг посвящен подготовке к Пасхе. В этот день принято тщательно убирать жилище, мыться и стирать одежду, а также готовить или покупать праздничную еду (в первую очередь — куличи). Также в Великий четверг красят яйца. Эти традиции широко распространены в православии, однако они есть и в других конфессиях.

В Великий четверг запрещено все, что нарушает чистоту, в том числе духовную. Кроме того, в этот день не принято пробовать пасхальное угощение, а также предаваться веселью. Есть традиция не давать и не брать в этот день деньги в долг, иначе достатка не видать.

Заговоры на замужество и достаток

Умыться утром в Великий четверг «серебряной» водой (то есть той, в которую положили серебряную монету или ложку) считалось отличным обрядом на скорое замужество.

Чтобы в доме был достаток, в Великий четверг принято трижды пересчитывать деньги — утром, в обед и вечером. Считается, что это приманивает в дом новые деньги.

Подробнее о русских традициях, связанных со Страстной неделей, в том числе с Великим (Чистым) четвергом, читайте в материалах ФАН в предпасхальные дни в конце апреля.