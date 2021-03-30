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Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался после посадки

Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался после посадки

Лос-Анджелес, 30 марта. Инцидент произошел при попытке посадить космический корабль после его старта на высоту порядка десяти километров и совершения там ряда маневров.

Об этом сообщили официальные представители компании SpaceX. Миссия прототипа корабля Starship запускалась уже в одиннадцатый раз, все предыдущие запуски закончились взрывом – который произошел либо сразу при приземлении, либо спустя несколько минут после посадки.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX перенесла дату запуска своего прототипа космического корабля Starship с 26 марта на более поздний срок.

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