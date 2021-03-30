ЖКХ: Россияне бьются в судах за суммы в платежках и право выбирать УК по закону

Стоимость услуги поверки водосчетчиков по сравнению с прошлым годом поднялась почти в два раза. Причем все компании подняли цены практически единовременно. Это вызвало вполне оправданный шквал недовольства пользователей. Кто регулирует цену на эту услугу и куда смотрит Федеральная антимонопольная служба (ФАС)? Насколько оправдан рост других тарифов ЖКХ? За что судятся люди с управляющими компаниями? Как сэкономить на платежах за свет, тепло, воду и газ? Эти и другие вопросы обсудили специалисты ЖКХ, юристы, общественные деятели в прямом эфире пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Рост тарифов

Синхронный рост цен на поверку водосчетчиков во всех аккредитованных компаниях действительно вызывает беспокойство, заявила в ходе пресс-конференции исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Обращения граждан, недовольных подорожанием услуги, приходят регулярно, поделилась она. И это не может не вызывать беспокойство. С одной стороны, объяснила специалист, на это есть объективные причины. В прошлом году из-за пандемии на поверку водосчетчиков действовал мораторий, пользователи могли отсрочить эту процедуру. Получается, компании фактически сидели без работы. С другой — стоимость услуг в этой сфере контролирует не государство, а рынок, и это вызывает настороженность, пояснила она. Поэтому для прояснения ситуации по этому вопросу было написано заявление в Федеральную антимонопольную службу, рассказала Разворотнева. Тарифы на остальные услуги ЖКХ, пусть и не так резко, но тоже растут. Специалист считает, что проблема повышения стоимости кроется в отсутствии точного расчета необходимого количества тепла, электроэнергии и воды. Чтобы разобраться, надо понять, откуда вообще берутся те или иные цифры.

«В отличие от тарифов на поверку счетчиков, цены на коммуналку контролирует государство — ФАС. Ежегодно правительство устанавливает потолок роста платежей для каждого конкретного региона, он не должен превышать рост уровня инфляции. В каждом регионе устанавливаются цены на тепло, воду, газ и электроэнергию на основании заявок и расчетов. Часто это происходит достаточно формально. Просто стараются всем понемножку прибавить. Но ведь тарифы у нас очень разные. Кубометр воды у нас стоит 30-50 рулей, но если говорить про тепло и электроэнергию, то ситуация другая. Те же энергетики получают добавку, хотя и так все хорошо. Поэтому надо понять, сколько реально стоит киловатт энергии. Но это не особо стараются сделать. Дурят народ на объемах ресурсов, которые нам не нужны. Отсутствие учета контроля и воровство — наша главная проблема», — высказала мнение Разворотнева.

По словам председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, повсеместное повышение тарифов ЖКХ является мощным спусковым крючком для разгона инфляции. От этой схемы пора уходить, оставив решение за конкретными субъектами регионов. При этом регионы должны ориентироваться на результаты аудита — если есть программа по повышению эффективности работы, то пусть тарифы повышаются, но только на конкретное время, заключила она.

Кто в доме хозяин?

Однако не только тарифы вызывают беспокойство граждан. Заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в ходе обсуждения поделился рейтингом самых насущных проблем ЖКХ, который составлен на основе жалоб населения. В первую очередь людей беспокоит неудовлетворительное состояние многоквартирных домов. Второй проблемой стали взаимоотношения жителей и управляющих компаний: многим непонятны увеличенные суммы в платежках и на что эти деньги расходуются. Тройку антилидеров замыкает качество коммунальных услуг. Вслед идут благоустройство территории и капитальный ремонт. Причем раньше проблематика капитального ремонта стояла на третьем месте, поделился Костянов. Что касается качества коммунальных услуг, в пандемию ситуация осложнилась: люди были вынуждены соблюдать социальную дистанцию, замена систем превращалась в невыполнимую миссию — жители просто не пускали рабочих в квартиры.

«Мы меняем инженерные системы, а нас не пускают домой пожилые люди, потому что они должны держать социальную дистанцию. Еще в марте-апреле были серьезные ограничения: у нас встали предприятия, неоткуда было взять материалы для ремонта», — объяснил специалист.

Он также добавил, что в целом найти хорошую организацию, которая будет качественно выполнять работы, не так просто. Однако и привлекать к работам только госкомпании — неправильно. По наблюдениям Костянова, много жалоб поступает именно оттуда, где только одна управляющая компания. Но когда речь идет про крупные населенные пункты, где есть конкуренция, то мелкие предприятия очень хорошо оказывают услуги, они заинтересованы в прибыли.

По словам руководителя практики судебной защиты Московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрия Нетреба, ему об историях 100% прибыльного дома слышать не доводилось. Обычно убытки, которые несет управляющая компания, — это разница между общедомовыми приборами учета и индивидуальными, которую она пытается перераспределить на жителей многоквартирного дома.

«Если собираемость квартплаты достигает 95%, это считается прибыльным. Не бывает 100%. Часть жителей все равно не оплачивают. Но, как правило, вся прибыль и доходы компаний уходят на погашение задолженности за ресурсы», — пояснил юрист.

Но ни для кого не секрет, что среди управляющих компаний (УК) встречаются и обычные жулики. Юрий Нетреба рассказал, что чаще всего по роду деятельности он сталкивается с фальсификацией собрания собственников.

«Фальсифицировать собрание собственников очень просто, такие собрания даже быстро вносят в реестр. Потом в суде приходится доказывать, что инициатором выступал одноногий инвалид, который сам не понял, что подписал. Это решение можно оспорить только через полгода, чтобы отменить протокол собрания собственников. К сожалению, все это происходит не без участия Госжилинспекции. <…> Мы часто видим, как компании, не размещающие бюллетени и протоколы, вносятся в реестр, а те, кто разметил надлежащим образом, получает отказ», — высказался адвокат.

Также люди часто обращаются к юристам из-за некачественно оказанных услуг, большого разрыва в их стоимости и фактических показаний счетчиков. Даже если пересчет произведен правильно, собственнику сам этот процесс непонятен, добавил Юрий Нетреба. Непрозрачность процедуры вызывает массу вопросов. Поэтому человек идет в суд разбираться. По убеждению адвоката, разобраться можно и в досудебном порядке, просто необходимо вести разъяснительные работы с жильцами на начальном этапе. Люди должны понимать без участия суда, за что платят.

Председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин уверен, что для успешной борьбы с недобросовестной управляющей компанией жителям многоквартирного дома необходимо объединиться.

«Залог успешного результата — совместная борьба. Волна нарушений управляющих компаний — это результат введения лицензирования. В итоге просто зачистили рынок и остались только блатные компании, которые занимаются не только сбором искусственно повышенных платежей, но и фальсифицируют результаты общего собрания. <…> Законодательные изменения, которые могут преломить ситуацию, сейчас на слуху, говорят об изменении лицензирования. У жилищной инспекции есть право проверять эти собрания и бюллетени, но они этим правом не пользуются, потому что с введением лицензирования этой организации придали несвойственные ей функции. Если раньше они занимались контролем технического состояния дома, то теперь у них появился более выгодный участок работы — выдача и отзыв лицензии. Получается, пустили козла в огород. Сегодня самые коррумпированные организации на территории РФ — это органы жилищного надзора», — заявил председатель Жилищного союза.

Поэтому, по словам Константина Крохина, на рынке не осталось частных независимых управляющих компаний. И если в ваш дом приходит недобросовестная организация, то победить ее крайне сложно. А в суде просто посылают, заключил юрист.

Экономия должна быть экономной

Несмотря на все проблемы сферы ЖКХ, сэкономить на платежках все же можно, если все взять в свои руки. Андрей Костянов рассказал, как это сделать.

«У нас есть основные группы услуг — жилищные, коммунальные услуги, капремонт и т.д. На капитальный ремонт мы почти повлиять не можем. На жилищные услуги плата должна устанавливаться на общем собрании жильцов. Коммунальные платежи помогут снизить индивидуальные приборы учета, энергосберегающие лапочки, не загроможденные батареи, смесители с подмесом воздуха, применение различных тарифов, исходя из ваших жизненных обстоятельств. Можно вообще установить трехтарифный учет», — посоветовал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль».

Он объяснил, что тот же базовый тариф по воде рассчитан гораздо выше реального потребления. Такая же ситуация и с газом. Поэтому если поставить приборы учета, то экономия будет существенной.

Светлана Разворотнева добавила, что также «можно экономить в одиночку». Надо проявить только чуть-чуть сознательности. Установка датчиков движения и энергоэффективные приборы снизят расход электричества, а прием душа вместо ванны — воды. Однако она признала, что самые серьезные расходы, связанные с оплатой отопления, снизить не так-то просто. В большинстве домов решить этот вопрос можно только коллективно.