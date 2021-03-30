Деми Ловато объявила о своей пансексуальности и желании усыновить ребенка

Вашингтон, 30 марта. Американская актриса и певица Деми Ловато объявила себя пансексуалом и призналась, что хочет стать матерью.

Подробности личной жизни звезда «Хора» раскрыла в подкасте Джо Рогана. 28-летняя Ловато рассказала в том числе о своем желании родить ребенка. Но пока она не уверена, сможет забеременеть или нет. Поэтому актриса думает об усыновлении.

На уточняющий вопрос Рогана о пансексуальности звезда ответила утвердительно. Оказалось, что актриса испытывает влечение к человеку, независимо от его пола или гендерной самоидентификации.

«Я не знаю, будут ли у меня в конечном счете отношения с парнем, так что сейчас я даже не могу представить, что буду в положении», — объяснила она.

Ловато напомнила, что в прошлом году приняла предложение руки и сердца от актера Макса Эриха, но вскоре их роман подошел к концу.

«Я была уверена, что выйду замуж и, может быть, забеременею, но ничего не вышло, так что я просто перестала привязываться…» — заключила она.

Ранее голливудский актер Эллиот Пейдж рассказал, что после смены пола стал получать больше предложений сняться в кино. Его, например, попросили спродюсировать фильмы, связанные с трансгендерным сообществом.