Москва, 30 марта. Российские власти призвали Киев умерить милитаристские амбиции в отношении Донбасса, заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Ситуация на юго-востоке Украины была затронута пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым в ходе беседы с редакцией «Аргументы и факты», передает «Царьград». По его словам, дела с «нормандским форматом» идут не слишком хорошо, а прогресс в реализации Минских соглашений и подписанных в Париже договоренностей и вовсе не просматривается, так как украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удалось ни на шаг продвинуться в их выполнении.

Обстановка на линии соприкосновения напротив лишь накаляется, подчеркнул Песков. По его мнению, подобные действия украинских властей нивелируют все скромные успехи переговорного процесса. Он добавил, что в Москве все же надеются на то, что до полномасштабных боевых действий в Донбассе дело не дойдет. Сладков же в своем Telegram-канале дал простое объяснение словам, сказанным представителем Кремля.

«Ну вот. Киеву намекнули: «Хорош бузить!», — уверен военный корреспондент.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что в Киеве рассматриваются разные сценарии относительно Донбасса, в том числе и полномасштабное наступление. По его словам, солдаты ВСУ пребывают в состоянии полной моральной готовности к вооруженному противостоянию в регионе. Главком добавил, что в случае эскалации конфликта жертвы со стороны мирного населения будут неизбежны.