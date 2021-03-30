Диссиденты FARC вновь атаковали в Апуре, блэкаут в нескольких штатах Венесуэлы

Отключение электроэнергии произошло в нескольких штатах Венесуэлы, власти Португеса ввели крупный штраф за отсутствие масок, Николас Мадуро заявил о необходимости реструктуризации внешнего долга, 50 тысяч доз вакцины «Спутник V» были доставлены в Венесуэлу. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Новое нападение диссидентов FARC в штате Апуре

Радикалы из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) совершили новое нападение — на этот раз на контрольно-пропускной пункт Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB) в городе Эль-Нула в штате Апуре. Об этом сообщили источники в Twitter и издание ReporteYa.

#29Mar #ApureEnEmergencia @bgalindo74: Así quedó el puesto del ejército de La Charca, Mcpio. Páez, Edo. Apure, tras el ataque perpetrado presuntamente por las FARC, este lunes. pic.twitter.com/6iBlXa5rmv — Reporte Ya (@ReporteYa) March 29, 2021

«Десятый фронт FARC под командованием боевика, известного как Ферлей, который входит в блок Хентиля Дуарте, продолжает атаки на контрольно-пропускные пункты и военные посты в штате Апуре. Конфликт распространяется на новые районы штата», — отметил Тарасона в Twitter.

Las FARC con su décimo frente ataca una vez más un punto de control de las FANB,este es el punto de control de "La Charca" vía El Nula sigue desplazandose el conflicto en el estado Apure @CICR_es @CIDH @OEA_oficial @ONU_es @Almagro_OEA2015 @mbachelet @ONU_derechos #MESEVE pic.twitter.com/vCEzJakX1i — Javier Tarazona (@javiertarazona) March 29, 2021

В результате столкновений ранения получили девять венесуэльских силовиков, сообщил журналист Элихио Рохас.

#Apure Reportan 9 militares venezolanos heridos durante los últimos combates con irregulares colombianos quienes pretenden controlar el paso fronterizo Apure-Colombia. Los heridos son por armas de fuego y minas no convencionales elaboradas con explosivos R1, según informes pic.twitter.com/h6kpPXdCDG — Eligio Rojas (@ELESPINITO) March 29, 2021

Более 4 700 мирных граждан покинули регион с начала вооруженных столкновений, перебравшись в Колумбию, где находятся в статусе беженцев.

Отключение электроэнергии оставило без света несколько штатов

Отключение электричества произошло в 23 муниципалитетах штата Мерида, а также в штатах Сулия, Тачира и Трухильо. Без света остались больницы и другие стратегически важные учреждения, сообщила Национальная электрическая корпорация (Corpoelec).

Un apagón dejó sin luz hasta a los circuitos priorizados en #Mérida el #29Mar https://t.co/eemlyiK4yL — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 30, 2021

Жители практически всего штата Мерида остались без электричества с 15:29 по местному времени 29 марта.

«В Ла-Эчисере у нас нет ни света , ни газа, ни воды. Мобильная связь также не работает», — сообщил один из жителей города.

Власти пока не назвали причину сбоя системы энергоснабжения.

В Португесе будут штрафовать за отсутствие масок

Губернатор штата Португеса подписал указ, согласно которому будет введен штраф размером 10 долларов за отсутствие маски на улице. Новая мера начала действовать с 29 марта.

#29Mar #Coronavirus #Portuguesa

El gobernador del estado Portuguesa informó que a partir de hoy se establecerá multa de 180 Unidades Tributarias Regionales, equivalente a 10$, a todo ciudadano que infrinja en el uso obligatorio del tapaboca. - @TVVnoticias https://t.co/8w0VSz6JVv — Reporte Ya (@ReporteYa) March 29, 2021

Политика

Мадуро выступил за реструктуризацию внешнего долга

Президент Николас Мадуро заявил о «необходимости комплексной реструктуризации внешнего долга таким образом, чтобы это не привело к нарушению суверенитета Венесуэлы».

#NACIONALES Maduro aboga por la «reestructuración integral» de la deuda externa https://t.co/ml1gHdF4S8 — Diario NotiFalcón (@NOTIFALCON) March 30, 2021

Глобальная экономика не восстановится до тех пор, пока абсолютно все страны мира не преодолеют кризис, вызванный пандемией, подчеркнул Мадуро.

Необходимо полностью пересмотреть внешний долг, «чтобы восстановить экономику, но таким образом, чтобы это не превратилось в инструмент контроля и шантажа против наших народов», заявил он.

Гуманитарные вопросы

Новая партия «Спутника V» в Венесуэле

Венесуэла получила новую партию из 50 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» от COVID-19. Об этом сообщил МИД Венесуэлы на официальной странице в Twitter.

Presidente @NicolasMaduro: "Desde hace un año el mundo batalla contra una pandemia sin precedentes, cuyas consecuencias económicas y sociales son aún impredecibles".#29Marhttps://t.co/eEmmmunyYZ — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) March 29, 2021

По словам министра здравоохранения Карлоса Альварадо, российская вакцина «Спутник V» является одним из наиболее эффективных препаратов против коронавирусной инфекции, существующих в мире.

«У этой вакцины эффективность составляет более 91%, почти 92%», — подчеркнул министр.

Более 400 врачей умерли от COVID-19

С 26 по 28 марта в Венесуэле от коронавируса погибли 15 докторов, при этом общее число смертельных случаев среди сотрудников здравоохранения достигло 405. Об этом сообщает неправительственная организация «Объединенные доктора». Таким образом, медицинский персонал составляет около четверти от общего количества погибших от коронавируса в Венесуэле.

Среди прочих в соцсетях сожалеют о главе департамента хирургии больницы Луиса Расетти Хосе Анхель Майта скончался от COVID-19 29 марта.

«К сожалению, для доктора Майты не осталось койки в отделении интенсивной терапии в больнице, где он был руководителем службы и где проработал много лет как врач и профессор», — написал на своей странице в Twitter политики Хесус Часин.

Пандемия коронавируса

В Венесуэле зафиксирован резкий рост количества выявленных случаев заражения коронавирусом — за минувшие сутки в целом по стране зафиксировано 1 288 новых заражений, в том числе 10 завезенных из-за границы. От последствий заболевания скончались 12 человек. Наибольшее количество заражений регистрируется в столичном округе.

С начала пандемии в стране подтверждено 157,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1 577 летальных исходов.