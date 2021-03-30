Живущий в России американец назвал разницу в отношении к внуку бабушек из США и РФ

Москва, 30 марта. Разница в менталитете россиян и американцев продолжает интересовать пользователей Сети. Блогер из США провел параллели, как жители стран проводят время со своими бабушками.

Американец пообщался со своими друзьями из России, которые рассказали, что в детстве много времени проводили именно с бабушками. В некоторых случаях даже жили вместе с ними. В воспоминаниях россиян прослеживается теплота, сказал блогер.

«У жителей России при слове «бабушка» в памяти всплывает деревня и лето. И это самое время вспоминается обязательно с купанием в реке, бабушкиными блюдами и поездками на велосипеде», — написал он.

Также из рассказов жителей РФ следует, что их бабушки готовы все свободное время посвятить внукам. Из этого следует, что родители могут полностью довериться старшему поколению и оставить с ними детей. В Соединенных Штатах ситуация складывается противоположенным образом.

«Самое основное отличие заключается в том, что американские бабушки при выходе на пенсию хотят как можно больше времени уделить в первую очередь себе», — рассказал о плотном графике американских бабушек блогер.

Бабушки в США на пенсии стремятся проводить время в угоду себе. Они посещают кафе, спортивные залы и салоны красоты. Поэтому, несмотря на любовь к внукам, нужно заранее договариваться о встречах, чтобы точно совпасть по времени.

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама потерял бабушку Сару. Женщина скончалась на 100-м году жизни в Кении. В последний раз они виделись в 2018 году.