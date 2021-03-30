В России коммунальные платежи оказались выше европейских 



Санкт-Петербург, 30 марта. Где тарифы ЖКХ выше и жители каких государств больше всех платят за коммунальные услуги, рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В целом российские тарифы чуть ниже европейского уровня, потому что стоимость газа и нефти в Европе выше. Однако в сравнении с зарплатами реальный платеж российского гражданина за коммунальные услуги выше», — заявила Светлана Разворотнева.

По ее словам, причиной высоких платежей в России является энергетическая неэффективность.

«Мы расходуем избыточное количество ресурсов, потому что старые дома в России требуют больше отопления, мы никогда ни на чем не экономим», — подчеркнула эксперт.

Отметим, жители Москвы, по статистике, тратят на коммунальные платежи 12-13% от своего дохода. В среднем по Европе — 8-10%. Самая дорогая коммуналка — в Германии и Великобритании, самая недорогая — в Греции, Испании, Скандинавских странах. Вместе с тем тарифы на услуги ЖКХ в развитых европейских странах пересматривают ежегодно, однако повышают не часто, а увеличение стоимости происходит не более чем на 1-3%. При этом в Великобритании, Германии, Франции распространена практика отключения воды и электричества, а штрафы чрезвычайно крупные.

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