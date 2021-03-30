Упавшая в прямом эфире Екатерина Стриженова рассказала о перенесенной операции

Москва, 30 марта. Телеведущая Екатерина Стриженова вышла на связь с подписчиками и рассказала об операции, которую перенесла после падения в эфире Первого канала.

Стриженова после инцидента в студии передачи «Время покажет» оказалась в Боткинской больнице. Телеведущая оступилась на съемках, упала и сильно ударилась. Основной удар пришелся на руку.

«Она сильно распухла прямо на глазах, голова закружилась от боли», — вспомнила Стриженова в видеообращении в Instagram.

Она поблагодарила съемочную группу, которая оперативно вызвала скорую помощь, и коллегу Елену Малышеву, посоветовавшую срочно отправиться в больницу.

«Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением, с осколками. И врач сказал, что надо делать операцию и ставить пластинку. Все уже, слава богу, позади. Доктор сказал, что на скрипке играть не буду, но на пианино смогу», — заключила она.

Падение телеведущей в студии программы «Время покажет» попало на видео. Инцидент произошел перед уходом передачи на рекламную паузу.