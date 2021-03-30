ФАН узнал, на что тратят донаты защитники Маргариты Юдиной



Неформальное объединение юристов и журналистов «Команда 29», как себя называет либерально настроенная группа людей, возглавляемая адвокатом Иваном Павловым, существует за счет донатов, или пожертвований, как и все оппозиционеры. И это — помимо денег, которые защитники собирают на отдельные личности вроде Маргариты Юдиной.

ФАН решил разобраться, насколько эти траты оправданы и необходимы и как «Команда 29», по нашему мнению, поддерживает свой имидж для видимости «эффективной работы».

Дело Шлосберга

В 2018 году СУ СК по Псковской области возбудило уголовное дело в отношении Льва Шлосберга, председателя регионального отделения «Яблока». Тогда перед выборами губернатора были выпущены листовки с призывом проголосовать за всех кандидатов, дабы сделать недействительными бюллетени. СК нашел в этом нарушение избирательных прав граждан и возбудил уголовное дело по части 1 статьи 141 УК.

В защиту Шлосберга подключились юристы «Команды 29». В первую очередь — начали собирать донаты на экспертизу листовок, что вошло в их ежегодный отчет.

«С вашей помощью мы собрали 230 000 рублей. Эти средства пошли на оплату экспертизы листовок. Еще 70 000 добавил Правозащитный центр «Мемориал», и мы благодарим их за помощь», — говорится в годовом отчете «Команды 29».

То есть «Команда 29» собирала деньги для Льва Шлосберга, который только с 2015 по 2018 год более 14 раз был за границей. Причем не только в сравнительно дешевой Анталье. Вот список городов, посещаемых Шлосбергом: дважды Копенгаген, Анталия, Брюссель, Франкфурт-на-Майне, Бургас, дважды Берлин, Варшава, Стокгольм, Дюссельдорф, Тбилиси, Тарту, Таллин и так далее.

Второй вопрос — эффективность этой экспертизы и ее необходимость. СК сам прекратил уголовное дело, не найдя состава преступления. Адвокаты и Шлосберг подали жалобу в суд на незаконность действий СК и необоснованность возбуждения уголовного дела. В удовлетворении жалобы было отказано, так как судья считал возбуждение обоснованным и законным. Триста тысяч рублей, собранных с людей, вероятнее всего, «ушли в трубу».

Виктор Кудрявцев

«Команда 29» также защищала интересы ученого, обвиненного в госизмене, Виктора Кудрявцева. По версии следствия, он передавал сведения бельгийскому Фон Кармановскому институту, которые можно использовать для создания нового оружия. Как мы уже привыкли, без сбора денег не обошлось.

«Мы собрали 430 050 в поддержку 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене. — 59 050 — оплата курьера, который привозил еду в Лефортово (у Кудрявцева диабет и другие заболевания, поэтому ему не подходит питание сизо) — 100 000 — оплата независимой медицинской экспертизы, чтобы доказать необходимость лечения Кудрявцева в больнице вне системы ФСИН — 271 000 — оплата лекарств».

Виктор Кудрявцев был заместителем начальника ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», а там у простого начальника отдела оклад — 97 800 рублей. Людей принимают на это засекреченное предприятие, головное в «Роскосмосе», только на конкурсной основе. Вряд ли Кудрявцев не мог обеспечить себе лекарства.

Второе — зачем была независимая медицинская экспертиза, если обычная выявила у ученого рак, на основании чего Кудрявцева выпустили из СИЗО. В интервью оппозиционным СМИ сын Виктора Кудрявцева, Ярослав, ни слова не сказал про курьера с отдельным питанием (хотя вопрос диабета поднимался), ни слова, что его выпустили благодаря независимой экспертизе. Это вообще было сделано без суда, сразу как стало известно про рак. Адвокат Иван Павлов в момент освобождения, со слов сына, отсутствовал в Москве.

Траты

На что еще тратит команда донаты, присылаемые людьми, верящими, что это неформальное объединение действительно борется за наше светлое будущее? Например, на аренду фотостудии — 10 тысяч рублей, на производство подкастов — 15 тысяч, на мониторинг СМИ — 12 тысяч, на продвижение материалов в СМИ — 210 тысяч. При чем тут защита прав «ущемленных»? Хотя иногда бывает.

«Мы привлекли 791 120 рублей в рамках кампании в поддержку обвиняемого в шпионаже журналиста Ивана Сафронова. Сбор осуществлялся через сервис Planeta.ru, все средства были переданы крауд-продюсером группе поддержки напрямую. — Группа поддержки Ивана Сафронова получила 700 508 рублей — Крауд-продюсер Planeta.ru удержал в качестве комиссии 90 612 рублей».

То есть они даже не стесняются факта, что, вероятнее всего, инсценируют и проплачивают массовку в поддержку Сафронова. Впрочем, как и все оппозиционеры.

Ну и, конечно, оплата юристов, техники, ее ремонта — все ложится на плечи дарителей, перечисляющих деньги.

Дарители

Как «Команда 29» вынуждает людей перечислять себе деньги? Все просто: надо наврать про несуществующие проблемы своих подопечных и приписать себе чужие заслуги.

Например, в случае с Кариной Цуркан, которая осуждена за шпионаж. Ее защищали юристы «Команды 29», но безуспешно. И тут выходит громкий заголовок: «Прокуратура не согласна с приговором Карине Цуркан, осужденной за шпионаж».

Создается ощущение, что прокуратура поверила защите, что Цуркан невиновна. Однако выясняется, что Генпрокуратура не согласна лишь с тем, что ей не засчитали срок в СИЗО, саму же виновность ее надзорное ведомство не оспаривает.

Про историю с детьми Маргариты Юдиной, которых ждет военкомат, ФАН уже писал. Причем ждет не для того, чтобы отправить в армию, а для того, чтобы поставить или снять с воинского учета. И «охоту» на них открыли в виде повестки не потому, что Юдина, вероятно, из простой бездельницы превратилась в оппозиционерку — просто накануне весеннего призыва. Как военкомат должен определить, что младший сын женщины не пригоден к военной службе из-за хронической болезни, если он ни разу не был в военкомате и не предоставил никаких документов?

Напомним, ранее ФАН писал, что Маргарита Юдина побила все рекорды по сборам донатов. Она не только смогла оплатить свои кредиты, но ей еще сняли квартиру, купили одежду и еду детям. Присланные донаты, по нашему мнению, позволяют женщине и ее 20-летнему и 25-летнему сыновьям не работать, а сытно жить за счет дарителей, периодически жалуясь на «режим».