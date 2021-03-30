Алексей Пушков назвал действенный ответ на санкции США

Москва, 30 марта. Сенатор РФ Алексей Пушков предложил эффективные меры противодействия американским санкциям. Об этом политик написал в Telegram-канале.

Алексей Пушков считает, что для эффективного противостояния заокеанским санкциям РФ должна ввести встречные ограничительные меры. Политик напомнил, что такие шаги уже предпринял Китай. Руководство КНР ввело рестрикции против ряда официальных лиц США и Канады. Среди них — глава комиссии США по международной религиозной свободе Гейл Манчин, вице-председатель комиссии Тони Перкинс, а также депутат парламента Канады от Консервативной партии Майкл Чонг.

Российский сенатор полагает, что если говорить об экономике, то такого рода санкции будут работать лишь в одном случае — если коснутся масштабных проектов и интересов американского бизнеса в разных частях мира. Вторая мера, предложенная Пушковым, — бойкот дипломатических инициатив Белого дома.

«США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня», — уверен Алексей Пушков.

Ранее сообщалось, что Пушков предостерег США от «применения силы» в отношении Китая.