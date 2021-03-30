Зампредседателя совета министров Крыма оштрафован за отказ надеть маску в самолете

Симферополь, 30 марта. Суд рассмотрел административное дело в отношении замглавы совета министров Крыма. Чиновник признан виновным и приговорен к штрафу.

Поводом для судебного разбирательства стала видеозапись, сделанная в салоне лайнера Высокопоставленный крымский политик запечатлен на ней без маски, что было нарушением требования Роспотребнадзора. Вице-премьер прокомментировал инцидент со своим участием,

Чиновник подтвердил, что был в салоне самолета в период отпуска — возвращался из Москвы. В отношении его был составлен протокол об административном правонарушении. Политик подчеркнул, что исполнит судебное решение. За нарушение он был оштрафован на 3 тыс. рублей.

Похожий случай произошел с бывшим президентом Чехии, сообщал ФАН.