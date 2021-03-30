Создатель Капитана Подштанники назвал свое творчество расистским

Лондон, 30 марта. Дэвид Пилки, популярный детский автор в Великобритании, принес публичные извинения за расовые стереотипы в последнем произведении о пещерных людях.

Автор «Приключений Капитана Подштанники» брал перерыв в работе на более чем десять лет, чтобы ухаживать за страдавшим от тяжелой болезни отцом. После своего возвращения Пилки заявил, что намерен написать гораздо более инклюзивную и толерантную книгу, чем все его прежнее одиозное творчество, сообщает The Times.

Писатель попал в центр скандала из-за последнего комикса «Приключения Ука и Глюка» — спин-офф серии произведений про Капитана Подштанники. Герои комикса, пещерные люди, отправляются в будущее, чтобы изучать кунг-фу. Литературные критики разгромили книгу, назвав ее «полной намеренных глупостей и ошибок, которые ненавидят родители и терпеть не могут дети», но это не помешало произведению снискать популярность у маленьких читателей.

Более десяти лет спустя книгу о пещерных любителях кунг-фу изъяли из оборота. Причиной стала жалоба англичанина корейского происхождения Билли Кима, который хотел купить «Приключения Ука и Глюка» для своих детей, однако обнаружил, что книга целиком состоит из оскорбительных глупостей, расовых антиазиатских стереотипов и глупых клише, связанных с народами Востока.

«Каждый ребенок, прочитавший подобную книгу, будет приучен воспринимать расистские образы и стереотипы как нормальные и даже смешные!» — заявил возмущенный родитель в комментарии прессе.

Пилки уже принес публичные извинения и признал, что его книга «укрепляет многовековые стереотипы об азиатах и пассивный расизм», а также опубликовал соответствующее видео в Youtube. По соглашению с издателем все экземпляры книги были изъяты из оборота, а сам автор направил гонорар за «Ука и Глюка» в благотворительные фонды.

Консервативные круги западного общества назвали произошедшее с Пилки еще одним проявлением «культуры отмены» и припомнили аналогичную историю, произошедшую в Америке. Президент США Джо Байден личным распоряжением запретил преподавателям школ упоминать самого популярного детского писателя в истории Нового Света Доктора Сьюза, потому что его произведения якобы культивируют оскорбительные стереотипы о расовых меньшинствах, а сами представители меньшинств недопредставлены в творчестве автора и составляют всего 5% от общего числа персонажей.

Ранее стало известно о решении властей американского города Эванстон выплатить компенсацию представителям расовых меньшинств Америки за многовековое рабское угнетение.