Путин объяснил, почему не стоит открывать отдельные школы для детей мигрантов в РФ

Москва, 30 марта. Число детей мигрантов в школах должно быть таким, чтобы преподаватели могли адаптировать их к культурной и языковой среде России. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Переизбыток иностранцев в учебных заведениях может вызывать у российских родителей желание забрать своих детей из таких школ. Такая практика уже наблюдается в США, России следует избегать подобных ситуаций, уточнил российский лидер.

Количество ребят из других стран в школах РФ должно быть ограничено. Сейчас вопрос с детьми мигрантов в РФ не стоит остро, однако его следует взять под контроль. По мнению Путина, России стоит избегать возможности создания школ, в которых будут учиться только иностранные ребята.